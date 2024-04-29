Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis Cantik yang Ternyata Punya Darah Biru

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 29 April 2024 |20:05 WIB
5 Artis Cantik yang Ternyata Punya Darah Biru
Artis cantik yang ternyata punya darah biru (Foto: Instagram/shandyaulia)
A
A
A

JAKARTA - Darah biru merupakan sebuah istilah yang ditujukan pada orang yang memiliki keturunan bangsawan. Menariknya, sejumlah artis Indonesia ternyata memiliki darah biru, lantaran berasal dari keturunan bangsawan.

Meski mereka merupakan keturunan bangsawan, nyatanya mereka memilih untuk tidak memanfaatkan hal tersebut. Justru, mereka memilih untuk dikenal lantaran karya, bukan karena asal usulnya.

Berikut, artis cantik yang ternyata punya darah biru:

1. Shandy Aulia

Shandy Aulia 

Shandy Aulia memiliki gelar 'Nyimas' pada namanya. Hal itu menandakan bahwa bintang Eiffel I'm In Love itu merupakan artis berdarah biru dari Palembang, Sumatera Selatan.

Garis keturunan bangsawan milik Shandy Aulia sendiri didapatkan dari sang ayah, Kemas Yusuf Effendy.

2. Dinda Hauw

Dinda Hauw 

Sama seperti Shandy Aulia, Dinda Hauw juga memiliki gelar 'Nyimas' pada namanya. Garis keturunan bangsawan yang disandang Dinda sendiri didapatkan dari ayahnya, Kemas Muhammad Syafei Herman.

3. Anggun C Sasmi

Anggun C Sasmi 

Penyanyi Anggun C Sasmi memiliki darah biru dari sang ibu. Diketahui, ibudan dari Anggun merupakan kerabat dekat Kerato Ngayogyakarta.

Saat ini, Anggun diketahui semakin terkenal di kancah internasional lantaran bakatnya di dunia tarik suara.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
