Biodata dan Agama Chacha Thaib, Selebgram yang Bongkar Sikap Pelit Mantan Suami

JAKARTA - Biodata dan agama Chacha Thaib mendadak banyak dicari. Bagaimana tidak, Chacha mendadak membongkar kelakuan sang mantan suami, Bisma Rocket Rockers, yang disebut hanya memberikan jatah makan Rp8.000 per hari dan meminta agar anak mereka berhenti di sekolahkan.

Chacha Thaib sendiri memiliki nama lengkap Annisa Nadzirani Thaib. Saat ini Chacha diketahui akan genap berusia 34 tahun di 2024.

Menikah dengan Bisma Rocket Rockers pada 2012, Chacha dikaruniai anak pada 2014, tepat saat usianya 24 tahun. Sayangnya, lima tahun setelah anaknya lahir, ia dan Bisma Rocket Rockers memutuskan untuk berpisah.

Menganut agama Islam, Chacha sendiri dikenal sebagai seorang influencer dan juga TWS certified consultant. Selain itu, wanita yang sempat berhijab ini juga merupakan seorang penulis.

Biodata dan Agama Chacha Thaib (Foto: Instagram/chachathaib)





Nama Chacha sendiri mendadak jadi pembicaraan lantaran ia membuat sebuah cuitan di Twitter soal dirinya meminta uang pada Bisma Rocket Rockers untuk biaya sekolah dan makan anak mereka. Sayangnya, permintaan Chacha tidak bisa disanggupi oleh Bisma, malah pria yang berprofesi sebagai bassis di band Rocket Rockers itu meminta agar anaknya diberi jatah makan Rp8.000 per hari dan berhenti sekolah.