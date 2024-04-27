Biodata dan Agama Galih Loss

JAKARTA - Biodata dan agama Galih Loss akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya telah menetapkan TikToker Galih Loss sebagai tersangka kasus penistaan agama.

Dalam jumpa pers, Galih Loss tampak tertunduk lesu dengan kedua tangannya diborgol. Di hadapan media, sang TikToker mengungkapkan penyesalan atas unggahannya yang membuat publik marah.

Galih Loss dipolisikan setelah diduga menjadikan kalimat taawudz sebagai bahan candaan dalam video berdurasi 59 detik yang diunggahnya di TikTok. Dalam video itu, dia tampak bertanya kepada seorang anak laki-laki.