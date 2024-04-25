Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Davina Karamoy Akui Belum Siap Berhijab Setelah Mualaf

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |11:35 WIB
Davina Karamoy Akui Belum Siap Berhijab Setelah Mualaf
Davina Karamoy akui belum siap berhijab usai mualaf (Foto: Instagram/davinaakaramoy)
A
A
A

JAKARTA - Davina Karamoy mengaku belum menemukan kemantapan hati untuk berhijab. Meskipun, ia sudah memeluk Islam sejak masih duduk di bangku SMA.

Meski begitu, dia menyadari kalau berhijab adalah kewajiban bagi setiap muslimah.

"Aku nggak ada masalah. Jujur pas SMA aku sempat berjilbab di sekolah. Pas syuting aja aku memasang hijab sendiri, Michelle Ziudith aja suruh aku pakai hijab," ucap Davina Karamoy di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan belum lama ini.

Saat itu, Davina mengaku masih baru mualaf sehingga sangat penasaran dengan cara wanita muslim berhijab.

Davina Karamoy

Davina Karamoy akui belum siap berhijab usai mualaf (Foto: Instagram/davinaakaramoy)

"Pertama kali sih ya berhijab nggak lama dari mualaf," ujar dia.

Halaman:
1 2
