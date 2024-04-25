Davina Karamoy Akui Belum Siap Berhijab Setelah Mualaf

JAKARTA - Davina Karamoy mengaku belum menemukan kemantapan hati untuk berhijab. Meskipun, ia sudah memeluk Islam sejak masih duduk di bangku SMA.

Meski begitu, dia menyadari kalau berhijab adalah kewajiban bagi setiap muslimah.

"Aku nggak ada masalah. Jujur pas SMA aku sempat berjilbab di sekolah. Pas syuting aja aku memasang hijab sendiri, Michelle Ziudith aja suruh aku pakai hijab," ucap Davina Karamoy di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan belum lama ini.

Saat itu, Davina mengaku masih baru mualaf sehingga sangat penasaran dengan cara wanita muslim berhijab.

"Pertama kali sih ya berhijab nggak lama dari mualaf," ujar dia.