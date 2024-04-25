Segera Tayang, Rachel Patricia Akui Puas dengan Hasil Arab Maklum 2

JAKARTA — Hanya tersisa 2 hari sebelum Vision+ resmi menayangkan Arab Maklum 2, pada 26 April mendatang. Rachel Patricia dalam screening series tersebut mengaku, sangat puas melihat hasil akhir proyek tersebut.

"Puas banget dengan hasilnya. Jujur sih ini melebihi ekspetasi aku!" kata sang aktris saat ditemui di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada 18 April silam.

BACA JUGA: Martin Anugrah Ungkap Tantangan Jadi Sutradara sekaligus Cast dalam Arab Maklum 2

Pada musim kedua Arab Maklum 2, Rachel Patricia berjanji, akan ada banyak kejutan dengan akting dan komedi lebih baik. "Kali ini, karakter Syakila akan lebih kompleks. Pokoknya, bakal seru deh," imbuhnya,

Sang aktris mengaku, dirinya dan tim produksi telah memberikan yang terbaik dalam proses produksi Arab Maklum 2. Karena itu, dia berharap, penggemar bisa menantikan penayangan series ini.

"Kami semua sudah bekerja sangat keras dalam menghasilkan series ini. Jadi, jangan lewatkan ya," tuturnya menambahkan.

Series Arab Maklum 2 berkisah tentang keluarga Abah Mahmud dan Umi Laela yang menikmati liburan di Bali. Namun di luar dugaan, mereka harus menghadapi budaya dan gaya hidup yang sangat berbeda.

Permasalahan itu akan mendatangkan berbagai momen lucu dalam series yang juga dibintangi Dhawiya Zaida, Usama harbatah, Aci Resti, Martin Anugrah, Avi Basalamah, dan Kinaryosih tersebut.