HOME CELEBRITY TV SCOOP

Quality Time Semakin Seru dengan Deretan Program Baru GTV

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |17:18 WIB
<i>Quality Time</i> Semakin Seru dengan Deretan Program Baru GTV
Progaram favorit dan baru GTV yang bisa Anda nikmati bersama keluarga. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Program-program pilihan terbaik untuk keluarga kini hadir di GTV, rumahnya tontonan seru dan fresh. Ada sederet program seru yang bisa Anda nikmati bersama keluarga setiap hari.

Super Deal Indonesia, gameshow seru yang dipandu Andhika Pratama, Gilang Gombloh, Edric Tjandra, dan Erick Estrada ini akan bagi-bagi hadiah ratusan juta setiap hari, pukul 18.15 WIB.

Selanjutnya ada kumpulan video viral dalam KV+62 yang juga tayang setiap hari, pukul 20.15 WIB. Anda juga bisa melepas penat dengan menikmati deretan film terbaik dalam BIG MOVIES PLATINUM yang tayang setiap hari, pukul 21.00 WIB.

Tak hanya itu, GTV juga memiliki sederet program baru. Anda bisa menebak talenta tersembunyi selebriti lewat program Hidden Talent yang akan memulai debutnya pada 1 Mei mendatang. Selanjutnya, program itu akan tayang setiap Rabu, pukul 21.00 WIB. 

Dipandu John Martin, Hidden Talent akan menghadirkan Rina Nose, Denny Chandra, dan Maria Vania sebagai panelis. Pastikan Anda tidak terkecoh siapa selebriti di balik kostum dan bakat unik ya.

Selain itu, ada pula program Akhirnya Datang Juga yang akan memulai debutnya pada 2 Mei 2024. Program ini akan menemani Anda setiap hari Kamis dan Jumat, pukul 21.00 WIB. Comedy show satu ini akan menyuguhkan komedi segar tanpa skrip untuk Anda. 

Nah dengan deretan program seru di atas, momen kumpul keluarga Anda dijamin lebih hangat.

