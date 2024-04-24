Parto Patrio Jalani Operasi, Istri Minta Doa

JAKARTA - Sakit yang dialami pelawak Parto Patrio tampaknya tak main-main. Setelah dilarikan ke rumah sakit pakai ambulans, kabar terkini Parto Patrio langsung menjalani operasi.

Kabar tersebut terungkap dari Instagram story sang istri, Dina Risty. Dalam unggahan tersebut Diena memperlihatkan Parto yang tengah berbaring di ranjang, hendak di bawa ke ruang operasi.

Dina pun meminta doa, semoga proses operasi Parto berjalan lancar.

"Bismillah dilancarkan operasinya," tulis Diena Risty di Instagram @dienz_36, Rabu (24/4/2024).

Di unggahan selanjutnya, ibunda Amanda Caesa itu menuliskan dzikir dalam bahasa Arab. Yang artinya berisi tentang penyerahan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa.

"Hasbunallah wa ni'mal wakilu alallahi tawakkalna @рartopatrio," tambah Diena Risty.

