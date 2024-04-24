Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Parto Patrio Jalani Operasi, Istri Minta Doa

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |20:01 WIB
Parto Patrio Jalani Operasi, Istri Minta Doa
Parto Patrio jalani operasi, istri minta doa (Foto: IG Parto)
A
A
A

JAKARTA - Sakit yang dialami pelawak Parto Patrio tampaknya tak main-main. Setelah dilarikan ke rumah sakit pakai ambulans, kabar terkini Parto Patrio langsung menjalani operasi.

Kabar tersebut terungkap dari Instagram story sang istri, Dina Risty. Dalam unggahan tersebut Diena memperlihatkan Parto yang tengah berbaring di ranjang, hendak di bawa ke ruang operasi.

Parto Patrio Jalani Operasi, Istri Minta Doa

Dina pun meminta doa, semoga proses operasi Parto berjalan lancar.

"Bismillah dilancarkan operasinya," tulis Diena Risty di Instagram @dienz_36, Rabu (24/4/2024).

Di unggahan selanjutnya, ibunda Amanda Caesa itu menuliskan dzikir dalam bahasa Arab. Yang artinya berisi tentang penyerahan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa.

"Hasbunallah wa ni'mal wakilu alallahi tawakkalna @рartopatrio," tambah Diena Risty.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/33/3166778/parto_patrio-SIFb_large.jpg
Reaksi Parto Patrio saat Dikaitkan dengan Skandal Eko Patrio: Mulutmu Harimaumu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/33/3122716/parto_patrio-3IXz_large.jpg
Parto Patrio Ogah Pindah Rumah meski Kawasan Huniannya Langganan Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/33/3017242/parto-patrio-ungkap-risiko-usai-operasi-batu-ginjal-buang-air-suka-berdarah-Osvrj1ifXR.jpg
Parto Patrio Ungkap Risiko Usai Operasi Batu Ginjal: Buang Air Suka Berdarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/33/3010284/2-kali-operasi-batu-ginjal-parto-patrio-buang-air-kecil-tiap-5-menit-EBH7jaCqnI.jpg
2 Kali Operasi Batu Ginjal, Parto Patrio Buang Air Kecil Tiap 5 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/33/3010171/parto-patrio-khawatir-jelang-operasi-batu-ginjal-ketiga-mf9Y7Qcg7H.jpg
Parto Patrio Khawatir Jelang Operasi Batu Ginjal Ketiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/33/3005280/tak-mau-rusak-liburan-keluarga-parto-patrio-ngotot-ke-bali-meski-idap-batu-ginjal-VbXUtuo65o.jpg
Tak Mau Rusak Liburan Keluarga, Parto Patrio Ngotot ke Bali Meski Idap Batu Ginjal
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement