Natasha Rizky Tanggapi Rumor Kedekatan dengan Bisma SMASH

JAKARTA - Natasha Rizky menanggapi santai rumor kedekatannya dengan Bisma SMASH. Keduanya bertemu dalam sebuah acara peragaan busana di mana SMASH menjadi bintang tamu.

Dalam momen tersebut, Bisma diketahui tak ragu mendekati Natasha Rizky terlebih dahulu. Dia pun mengajak janda Desta Mahendra tersebut bernyanyi lagu I Heart You. Tak berhenti sampai di situ, mereka kembali bertemu dalam sebuah event.

"Ah, Bisma itu teman. Jadi setelah dari acara fashion itu, kami ketemu lagi sama anak-anak SMASH. Reuni saja sih sebenarnya," kata Natasha Rizky saat ditemui di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada 2 Februari 2024.

Ibu tiga anak tersebut mengatakan, pertemuan perdananya dengan SMASH terjadi sekitar 12 tahun lalu lewat sinetron Cinta Cenat Cenut. Karena sebelumnya mereka disibukkan dengan kegiatan masing-masing.