Asisten Buka Suara soal Kebiasan Nagita Slavina yang Suka Beri Makanan Bekas

JAKARTA - Nagita Slavina belum lama ini mendapatkan kritik dari para netizen. Pasalnya istri Raffi Ahmad itu sering kali memberikan makananan bekas gigitannya kepada karyawannya.

Tak jarang momen tersebut terekam dalam vlog-vlog yang diunggah dalam Youtube Rans Entertainment. Kebiasaan tersebut yang membuat dirinya menuai kritik pedas dari para netizen.

Dalam sebuah live TikTok, asisten pribadi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Sensen Ahmad buka suara terkait dengan kebiasaan Nagita Slavina yang menjadi perbincangan hangat netizen.

Sensen Ahmad menjelaskan bahwa bosnya yaitu Nagita Slavina sering menawarkannya ketika ingin membeli makanan. Namun ia sering menolak lantaran tahu bahwa Nagita Slavina tidak akan menghabiskan makanan tersebut.

“Bos aku tawarin ‘lu mau pesen gak?’, aku jawab ‘nggak lah mbak, aku nunggu bekas mbak aja, karena mbak juga pasti gak bakal abis’,” kata Sensen Ahmad dikutip dari akun X @kabarheboh13, Rabu (24/4/2024).

Sehingga ia lebih memilih untuk menunggu makanan bekas Nagita Slavina yang tidak dihabiskan. Ia lakukan hal tersebut lantaran takut makanannya mubazir tidak ada yang menghabiskan.

“Makanya aku aja yang abisin. Karena sayang juga mubazir gitu,” sahutnya.

Sensen Ahmad mengungkap bahwa ia pun khawatir tidak bisa menghabiskan makanan jika makan sendirian, alhasil makanan yang tidak habis itu akan dibuat dan justru akan menuai kritik yang lebih parah lagi.

“Ketika aku pesen, terus bos aku pesen. Kalau aku gak abis dan bos aku juga gak abis, terus dibuang gitu. Itu lebih salah lagi nanti ketika kita buang makanan,” ujar Sensen Ahmad.