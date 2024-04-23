Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kebahagiaan Irish Bella Rayakan Ulang Tahun Ke-28 Meski Tanpa Kehadiran Ammar Zoni

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |09:31 WIB
Kebahagiaan Irish Bella Rayakan Ulang Tahun Ke-28 Meski Tanpa Kehadiran Ammar Zoni
Irish Bella bahagia rayakan ulang tahun ke-28 (Foto: IG Irish Bella)
A
A
A

JAKARTA - Irish Bella tengah merayakan hari ulang tahunnya, Selasa (23/4/2024). Ibu dua anak itu genap berusia 28 tahun di tahun ini. Di malam pergantian hari ulang tahunnya, Irish Bella merayakannya bersama keluarga dan sahabat tercinta.

Meski tanpa kehadiran sosok suami karena telah resmi bercerai, tampaknya tak mengurangi kebahagiaan yang dirasakan Irish Bella. Sepanjang acara, Irish Bella selalu tersenyum semringah.

Kebahagiaan Irish Bella Rayakan Ulang Tahun Ke-28 Meski Tanpa Kehadiran Ammar Zoni

Acara semakin meriah karena dihadiri beberapa penyanyi seperti Nassar, dan Rizal Armada yang mengajar Irish Bella untuk menyanyi dan berjoget bersama sahabatnya. Beberapa sahabat seperti Fairuz A Rafiq, Inara Rusli, Dara Arafah tampak kompak mengenakan busana ala wanita Arab.

Suasana khidmat terasa saat Umi Pipik memimpin doa bersama, mendoakan yang terbaik untuk Irish Bella yang bertambah usia.

Irish Bella pun tampak merayakan ulang tahun bersama sang ayah. Tampak dua kue dihadapan masing-masing dengan lilin yang menunjukkan angka usia mereka, Irish Bella 28 tahun dan sang ayah 67 tahun. Mereka pun memotong kue bersama-sama lalu diakhiri dengan pelukan hangat dengan diiringi nyanyian dari seluruh tamu undangan.

Melalui unggahan Instagram Story akun pribadinya, Irish Bella tampak mengunggah ulang unggahan dari para sahabat yang mengucapkan selamat ulang tahun serta menuliskan doa dan harapan terbaik untuknya agar selalu bahagia bersama kedua anaknya.

"Barakallah fil umrik sayang @irishbella_ berkah sisa usianya, bahagia selalu Aamiin," ujar Inara Rusli

"Heil you my Ibel. Happy bday sayang. Ibu hebat wanita hebat. Doa terbaik semoga selalu dalam lindungan Allah. aamiin ya Allah, love you," tulis Fairuz A Rafiq

"Masya Allah yang birthday cantiknyaa. Barakallah fi umrik," tulis Nassar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180172/irish_bella_dan_haldy_sabri-XsKe_large.jpg
Suami Irish Bella Jawab Tuduhan soal Penyuka Sesama Jenis: Fitnah Sangat Merusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179714/irish_bella_dan_haldy_sabri-yxwn_large.jpg
Irish Bella Ungkap Hal yang Buat Kepincut pada Haldy Sabri: Dia Wangi Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/33/3157310/irish_bella-YuKZ_large.jpg
Reaksi Irish Bella Ketika Dicap Jutek oleh Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/33/3144710/irish_bella-uIwM_large.jpg
Jelang Puncak Haji, Irish Bella Mohon Maaf dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/33/3143144/irish_bella-iuFy_large.jpg
Potret Irish Bella dan Haldy Sabri di Depan Kakbah Jelang Naik Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/33/3142232/irish_bella-XNQe_large.jpg
Berkah, Irish Bella dan Suami Berangkat Haji Usai Wakafkan Masjid
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement