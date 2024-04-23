Kebahagiaan Irish Bella Rayakan Ulang Tahun Ke-28 Meski Tanpa Kehadiran Ammar Zoni

JAKARTA - Irish Bella tengah merayakan hari ulang tahunnya, Selasa (23/4/2024). Ibu dua anak itu genap berusia 28 tahun di tahun ini. Di malam pergantian hari ulang tahunnya, Irish Bella merayakannya bersama keluarga dan sahabat tercinta.

Meski tanpa kehadiran sosok suami karena telah resmi bercerai, tampaknya tak mengurangi kebahagiaan yang dirasakan Irish Bella. Sepanjang acara, Irish Bella selalu tersenyum semringah.

Acara semakin meriah karena dihadiri beberapa penyanyi seperti Nassar, dan Rizal Armada yang mengajar Irish Bella untuk menyanyi dan berjoget bersama sahabatnya. Beberapa sahabat seperti Fairuz A Rafiq, Inara Rusli, Dara Arafah tampak kompak mengenakan busana ala wanita Arab.

Suasana khidmat terasa saat Umi Pipik memimpin doa bersama, mendoakan yang terbaik untuk Irish Bella yang bertambah usia.

Irish Bella pun tampak merayakan ulang tahun bersama sang ayah. Tampak dua kue dihadapan masing-masing dengan lilin yang menunjukkan angka usia mereka, Irish Bella 28 tahun dan sang ayah 67 tahun. Mereka pun memotong kue bersama-sama lalu diakhiri dengan pelukan hangat dengan diiringi nyanyian dari seluruh tamu undangan.

Melalui unggahan Instagram Story akun pribadinya, Irish Bella tampak mengunggah ulang unggahan dari para sahabat yang mengucapkan selamat ulang tahun serta menuliskan doa dan harapan terbaik untuknya agar selalu bahagia bersama kedua anaknya.

"Barakallah fil umrik sayang @irishbella_ berkah sisa usianya, bahagia selalu Aamiin," ujar Inara Rusli

"Heil you my Ibel. Happy bday sayang. Ibu hebat wanita hebat. Doa terbaik semoga selalu dalam lindungan Allah. aamiin ya Allah, love you," tulis Fairuz A Rafiq

"Masya Allah yang birthday cantiknyaa. Barakallah fi umrik," tulis Nassar.