HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Penampilan Cantik Irish Bella saat Lebaran, Tetap Bahagia dengan Status Janda

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |18:01 WIB
Penampilan Cantik Irish Bella saat Lebaran, Tetap Bahagia dengan Status Janda
Irish Bella bahagia meski lebaran tanpa Ammar Zoni (Foto: IG Irish)
A
A
A

JAKARTA - Lebaran tahun ini menjadi lebaran pertama bagi Irish Bella sebagai seorang janda, usai resmi bercerai dengan Ammar Zoni beberapa waktu lalu.

Meski begitu, Irish Bella tampak merayakan momen Lebaran 2024 dengan penuh suka cita bersama keluarga tercinta.

Hal itu terlihat dalam beberapa potret yang ia unggah di akun Instagramnya baru-baru ini. Irish terlihat cantik dalam balutan gamis berwarna biru muda hingga beige.

Penampilan Cantik Irish Bella saat Lebaran, Tetap Bahagia dengan Status Janda

Seperti apa penampilannya? Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagramnya, @_irishbella_, Jumat, (12/4/2024).

Di momen lebaran tersebut, Irish tak hanya merayakannya dengan kedua anaknya, namun juga sang ayah, Johan de Beule.

Dalam potret ini, mereka bahkan tampil kompak dengan outfit berwarna dan motif yang sama, yakni biru muda dengan detail motif monogram.

Meski tak lagi merayakan lebaran dengan Ammar Zoni, namun Irish Bella tampak tetap terlihat bahagia. Hal tersebut terlihat dari ekspresi senyum manisnya yang terus ia pancarkan.

Halaman:
1 2
