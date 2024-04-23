Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ruben Onsu Sayangkan Sikap Jordi Onsu yang Umbar Masalah Pribadi ke Media Sosial

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |08:42 WIB
Ruben Onsu Sayangkan Sikap Jordi Onsu yang Umbar Masalah Pribadi ke Media Sosial
Ruben Onsu sayangkan sikap Jordi Onsu yang umbar masalah pribadi ke medsos (Foto: Ist)
JAKARTA - Ruben Onsu menyayangkan sikap sang adik, Jordi Onsu yang mengumbar hubungannya dengan sang kakak tidak baik-baik saja.

Seperti diketahui, saat live di media sosial Jordi Onsu mengungkapkan bahwa ia sudah tidak pernah bertemu dan bertugas sapa dengan sang kakak.

Padahal selama ini Ruben Onsu berdiam diri dan enggan mengumbar masalah pribadinya ke publik.

"Jadi saya memilih diam, fokus pada diri saya, dan tidak ingin menyakiti siapa pun," kata Ruben Onsu di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan belum lama ini.

"Saya menyayangkan sampai videonya viral," tambah Ruben Onsu.

Alhasil kini netizen jadi terbelah dua, ada yang memihak Ruben Onsu ada juga netizen yang memihak Jordi Onsu.

 BACA JUGA:

