HOT GOSSIP

Ruben Onsu Sampai 48 Kali Jalani Rangkaian Kesehatan Usai Curigai Ada Kejanggalan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |18:45 WIB
Ruben Onsu Sampai 48 Kali Jalani Rangkaian Kesehatan Usai Curigai Ada Kejanggalan
Ruben Onsu sampi 48 kali jalani pemeriksaan kesehatan (Foto: Instagram/ruben_onsu)
A
A
A

JAKARTA - Ruben Onsu saat ini terlihat jauh lebih kurus dari sebelumnya. Akan tetapi, suami Sarwendah itu membantah jika dirinya menjalani program diet guna memperkecil bobot tubuhnya.

"Kalau diet engga, makan mah makan aja. Cuma sekarang ini, berpikir positif aja," ujar Ruben Onsu dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

Kendati begitu, kondisi sudah kian membaik. Hanya saja belum lama ini ia menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan. 

Sebab ia merasa curiga ada sesuatu yang janggal di dalam tubuhnya.

Ruben Onsu

Ruben Onsu sampi 48 kali jalani pemeriksaan kesehatan (Foto: Instagram/ruben_onsu)


"Kemarin saya abis jalanin beberapa tes lagi itu ada 48 lagi yang saya cek jadi ya ada beberapa yang saya curigai," tambah Ruben Onsu.

Hal itu ia lakukan atas saran dari dokter yang menanganinya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.

Kendati begitu, suami Sarwendah itu belum bisa menjelaskan secara detail mengenai hasil tes.

"Jadi makanya saran dari dokter ya harus melewati tes itu ada 48," jelas Ruben Onsu.

