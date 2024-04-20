Cindy Fatikasari Bagikan Kondisi Kediamannya di Kanada

JAKARTA - Pasangan Tengku Firmansyah dan Cindy Fatikasari sudah pindah ke Kanada. Sebelumnya, pasangan ini telah terlebih dahulu mendapatkan Izin Tinggal Tetap (ITAP) atau permanent resident.

Diketahui, momen keberangkatan mereka ke Kanada diunggah dalam akun media sosial pada 18 April 2024 kemarin.

Setibanya di Kanada, keesokan harinya Cindy Fatikasari langsung membagikan suasana lingkungan di tempat tinggal barunya melalui Instagram @cindyfatikasari18. Dalam unggahan itu, Cindy tengah berswafoto dengan putranya dengan menunjukan suasana lingkungan asri dan dikelilingi sejumlah taman di sekitarnya.

"Greeting from Alberta," tulis Cindy Fatikasari sambil menambahkan gambar bendera Kanada dan emot love.

Postingan pertama Cindy Fatikasari di negara yang dijuluki Great White North ini mendapat reaksi dari sesama rekan artis. Salah satunya Naysila Mirdad memberikan selamat dalam menempuh hidup baru.

"Ahhh udah sampeeeee!!!! Selamats menempuh hidup baru mom and family," komentar Naysila Mirdad sembari menambahkan emoji.

Cindy Fatikasari bagikan kondisi kediamannya di Kanada (Foto: Instagram/cindyfatikasari18)





"Heiiii!!! Ditunggu home tour nya," sahut Mona Ratuliu dengan penuh penasaran.

"Wohoooo langitnya cakeeeeppp," timpal Meisya Siregar penuh terkagum.

Sebagaimana diketahui, kepindahan keluarga mereka ke Kanada disampaikan oleh Tengku Firmansyah. Bahkan ia menyebut jika kepindahannya tersebut dilakukan untuk menemani putranya yang kuliah dan bekerja disana.

"Kenapa saya dulu daftar permanent resident tujuan utamanya karena Kiano pengen kuliah, kerja dan stay di luar negeri makanya kita cari mana negara yang kira-kira bisa dia stay dan alhamdulilah ketemu Kanada yang bisanya," jelas Tengku Firmansyah dalam Kanal YouTube STARPRO Indonesia.