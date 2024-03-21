Cindy Fatikasari Siap Pindah ke Kanada, Permanent Resident Sudah Dikabulkan

JAKARTA - Cindy Fatikasari dan Tengku Firmansyah akan pindah ke Kanada. Bahkan permanent resident atau Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang diajukan tiga tahun lalu juga sudah dikabulkan.

Selain itu, Tengku Firmansyah mengatakan bahwa keputusannya pindah ke Kanada, adalah untuk menemani putranya yang kuliah dan bekerja disana.

"Kenapa saya dulu daftar permanent resident tujuan utamanya karena Kiano pengen kuliah, kerja dan stay di luar negeri makanya kita cari mana negara yang kira-kira bisa dia stay dan alhamdulilah ketemu Kanada yang bisanya," jelas Tengku Firmansyah dalam Kanal YouTube STARPRO Indonesia dikutip pada Kamis (21/3/2024).

Lebih lanjut, bintang film Kutunggu di Sudut Semanggi ini menjelaskan bahwa ada beberapa fasilitas dan tunjangan yang mereka dapatkan ketika mendapatkan permanent resident di Kanada. Kendati begitu, pasangan ini tetap bersikeras untuk bekerja dan mencoba hal-hal baru selama berada di Kanada.

"Permanent resident itu nggak perlu buru-buru karena kita hitungannya seperti warga negara kuliahnya maksudnya kita dapat benefit-benefit kayak tunjangan kesehatan, kependudukannya pokoknya semua hampir sama warga negara cuma bedanya kita nggak bisa milih dalam pemilunya mereka gitu," tutur Tengku Firmansyah.

Demi menyambung hidup di Kanada, Cindy Fatikasari dan Tengku Firmansyah akan mencoba bekerja sesuai passionnya. Namun tak menutup kemungkinan, keduanya siap bekerja apapun ketika telah menetap di Kanada.

"Kita akan coba kerja didunia akting cuma kalau nggak bisa mungkin ada bidang-bidang lain yang mau kita coba gitu," kata Cindy Fatikasari.

