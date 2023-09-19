Teuku Firmansyah dan Cindy Fatika Sari Terkendala Syuting Gara-gara Kebakaran Bromo

JAKARTA - Pasangan Teuku Firmansyah dan Cindy Fatika Sari baru-baru ini menjalani proses syuting di sekitar Gunung Bromo, di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Sialnya, syuting yang dijalani bertepatan dengan kebakaran lahan di Gunung Bromo dan sekitarnya. Adanya peristiwa ini membuat syuting sempat dihentikan sementara.

"Sempat takut, itu pas lagi syuting tiba-tiba ada abu-abu jatuh ke badan, terus dikabarin itu apinya udah 200 meter ayo syutingnya berhenti,"ungkap Teuku Firmansyah saat ditemui di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, belum.

"Jadi kami berhenti syutingnya, lanjut di tempat lain karena apinya udah mendekat sampai 200 meter ke lokasi syuting," lanjutnya.

Untungnya, lokasi hotel Teuku Firmansyah dan istrinya jauh dengan lokasi kebakaran lahan di Gunung Bromo. Mereka merasa aman dan tidak terlalu khawatir dengan peristiwa-peristiwa tak terduga lainnya.