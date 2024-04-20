Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ahmad Dhani Jadi Saksi Pernikahan Anak Andra Ramadhan

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |23:45 WIB
Ahmad Dhani Jadi Saksi Pernikahan Anak Andra Ramadhan
Anak Andra Ramadhan menikah (foto: Instagram/yasmeenbianda)
A
A
A

JAKARTA - Andra Ramadhan, gitaris Dewa 19 datang dengan kabar bahagia. Putrinya, Yasmeen Bianda Fadhilah resmi dipersunting oleh sang kekasih, Adewale Ajamu atau yang akrab disapa Wale pada hari ini, Sabtu (20/4/2024).

Prosesi ijab kabul pasangan ini dibagikan oleh putra Ahmad Dhani, Al Ghazali melalui unggahan Instagram Story pribadinya @alghazali7.

Dalam video tersebut terlihat Andra Ramadhan yang mengenakan jas hitam sedang menjabat tangan calon menantunya. Mempersunting Yasmeen Bianda, Wale memberikan maskawin berupa emas sebanyak 4,2 gram.

"Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama Yasmeen Bianda Fadhilah dengan maskawin emas 4,2 gram dibayar tunai," ujar Andra Ramadhan.

Anak Andra Ramadhan menikah

Anak Andra Ramadhan menikah (foto: Instagram/andra_photo)


"Saya terima nikah dan kawinnya Yasmeen Bianda Fadhilah binti Andra Ramadhan Junaidi dengan maskawin tersebut dibayar tunai," balas Wale.

Sementara Ahmad Dhani yang merupakan pentolan Dewa 19 tampak duduk sebagai saksi nikah. Tampak Andra melirik ke arah Dhani sebelum sahabatnya itu berteriak 'Sah' usai Wale mengucapkan ijab kabul dalam satu tarikan nafas.

Selain Ahmad Dhani beserta istri dan anaknya, terlihat Ari Lasso juga menghadiri pernikahan Yasmeen Bianda. Mantan vokalis Dewa 19 itu tampak membagikan foto bersama kedua mempelai beserta Dhani dan Andra.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
