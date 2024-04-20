Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anang Hermansyah dan Rombongan Kembali ke Indonesia Usai 12 Jam Luntang-lantung di Bandara Dubai

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |20:45 WIB
Anang Hermansyah dan Rombongan Kembali ke Indonesia Usai 12 Jam Luntang-lantung di Bandara Dubai
Anang Hermansyah kembali ke Indonesia setelah 12 jam luntang-lantung di bandara Dubai (Foto: Instagram/ananghijau)
A
A
A

JAKARTAAnang Hermansyah beserta rombongan keluarganya baru saja menikmati liburan di Dubai. Momen liburan tersebut dilakukan usai mereka menjalankan ibadah umrah.

Namun di hari terakhirnya mereka liburan, Dubai diguyur hujan lebat dengan curah hujan tinggi. Hal itu mengakibatkan seluruh kota Dubai lumpuh lantaran terendam banjir.

Lantaran banjir, pesawat yang berada di bandara pun tidak bisa beroperasi. Sontak, kejadian itu membuat keluarga The Hermansyah terjebak di Dubai dan tidak bisa pulang ke Indonesia.

Melalui postingannya di Instagram, Anang membagikan momen dirinya saat menunggu di bandara. Suami Ashanty ini mengaku dirinya harus menunggu di bandara hingga pesawat beroperasi kembali.

Anang Hermansyah

Anang Hermansyah kembali ke Indonesia setelah 12 jam luntang-lantung di bandara Dubai (Foto: Instagram/ananghijau)


“Guys jadi kita masih menunggu pesawat karena kejadian weather jadi force majeure. Apakah kita bisa pulang hari ini? Kita mengusahakan semua. Mudah-mudahan guys kita bisa pulang hari ini ke Jakarta ke Tanah Air tercinta,” ujar Anang dalam videonya.

Selama menunggu di bandara, The Hermansyah bersama keluarga Atta Halilintar harus duduk dan tidur di lantai.

Meski lelah dan tidak nyaman dirasakan oleh mereka, kehadiran dua cucunya, Ameena dan Azzura menjadi pelipur lara keluarga ini. Mereka nampak menikmati bermain bersama dua bocah menggemaskan itu.

Kendati begitu, setelah 12 menunggu di bandara, akhirnya Anang dan rombongan bisa pulang ke Indonesia.

Halaman:
1 2
