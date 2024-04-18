Anang Hermansyah Bagikan Situasi Terkini di Dubai Usai Diterjang Badai dan Banjir

Anang Hermansyah bagikan kondisi terkini Dubai usai badai dan banjir (Foto: IG Anang)

JAKARTA - Anang Hermansyah baru saja membagikan situasi terkini di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Diketahui Dubai diterjang badai dan mengalami kebanjiran.

Akibatnya, sebagian rumah terendam banjir tersebut membuat banyak bangunan, vila, dan komunitas townhouse di Sharjah dan Dubai tidak mendapat aliran listrik setelah hujan lebat dan badai besar.

Kini situasi di Dubai kembali normal dan terlihat melalui akun instagram milik Anang Hermansyah @ananghijau tengah berlibur disana. Terlihat kondisi cuacanya cerah dan aktivitas di Dubai pun berangsur-angsur normal.

"Pagi ini di dubai guyssss," tulis Anang Hermansyah dalam akun instagram miliknya dikutip pada Kamis (18/4/2024).

Unggahan Anang Hermansyah tersebut, terlihat situasi lalulintas (lalin) di kota Dubai mulai berlalu lalang kendaraan beroda empat maupun bus-bus berukuran besar.

Meskipun arus lalulintas di Dubai kembali normal, nampak lenggang dan tidak terjadi kepadatan apapun, baik disisi kiri, kanan maupun ditengah jalanan berukuran besar tersebut.

Postingan itu langsung di komentari oleh Ashanty mengaku heran dengan kondisi arus lalulintas terlihat sangat sepi.

"Sepi banget," komentar Ashanty dengan menambahkan emoji sedih.

