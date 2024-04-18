Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anang Hermansyah Bagikan Situasi Terkini di Dubai Usai Diterjang Badai dan Banjir

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |14:01 WIB
Anang Hermansyah Bagikan Situasi Terkini di Dubai Usai Diterjang Badai dan Banjir
Anang Hermansyah bagikan kondisi terkini Dubai usai badai dan banjir (Foto: IG Anang)
A
A
A

JAKARTA - Anang Hermansyah baru saja membagikan situasi terkini di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Diketahui Dubai diterjang badai dan mengalami kebanjiran.

Akibatnya, sebagian rumah terendam banjir tersebut membuat banyak bangunan, vila, dan komunitas townhouse di Sharjah dan Dubai tidak mendapat aliran listrik setelah hujan lebat dan badai besar.

Kini situasi di Dubai kembali normal dan terlihat melalui akun instagram milik Anang Hermansyah @ananghijau tengah berlibur disana. Terlihat kondisi cuacanya cerah dan aktivitas di Dubai pun berangsur-angsur normal.

Anang Hermansyah Bagikan Situasi Terkini di Dubai Usai Diterjang Badai dan Banjir

"Pagi ini di dubai guyssss," tulis Anang Hermansyah dalam akun instagram miliknya dikutip pada Kamis (18/4/2024).

Unggahan Anang Hermansyah tersebut, terlihat situasi lalulintas (lalin) di kota Dubai mulai berlalu lalang kendaraan beroda empat maupun bus-bus berukuran besar.

Meskipun arus lalulintas di Dubai kembali normal, nampak lenggang dan tidak terjadi kepadatan apapun, baik disisi kiri, kanan maupun ditengah jalanan berukuran besar tersebut.

Postingan itu langsung di komentari oleh Ashanty mengaku heran dengan kondisi arus lalulintas terlihat sangat sepi.

"Sepi banget," komentar Ashanty dengan menambahkan emoji sedih.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/33/3134344/anang_hermansyah-OiPE_large.jpeg
Anang Hermansyah Kenang Kebaikan Bunda Iffet: Saya Belum Bisa Membalasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/33/3050979/azriel_hermansyah_dan_sarah_menzel-lRMz_large.jpg
Anang Hermansyah Ungkap Progres Persiapan Pernikahan Azriel dan Sarah Menzel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/33/3038271/anang_hermansyah_dan_ashanty-hVe8_large.jpg
Anang Hermansyah dan Ashanty akan Sumbang 10 Lagu di Pesta Pernikahan Thariq-Aaliyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/33/3034905/anang_hermansyah-xd8A_large.jpg
So Sweet, Anang Hermansyah Berdoa Ingin Meninggal Dunia di Pelukan Ashanty
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/33/3025095/anang-hermansyah-jadi-brand-ambassador-pulau-jeju-netizen-syok-XSTfoHDm4q.jpg
Anang Hermansyah Jadi Brand Ambassador Pulau Jeju, Netizen Syok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/33/3021063/anang-hermansyah-tegaskan-tak-terima-bayaran-tampil-di-laga-timnas-indonesia-vs-filipina-DhUshI29Qh.jpg
Anang Hermansyah Tegaskan Tak Terima Bayaran Tampil di Laga Timnas Indonesia vs Filipina
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement