HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pratama Arhan Tegur Akun yang Bagikan Momen Istrinya Berlatih Pole Dance

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |16:45 WIB
Pratama Arhan Tegur Akun yang Bagikan Momen Istrinya Berlatih Pole Dance
Pratama Arhan tegur akun yang posting istrinya latihan pole dance (foto: Instagram/pratamaarhan8)
A
A
A

JAKARTAPratama Arhan menegur sebuah akun yang membagikan video saat istrinya, Azizah Salsha tengah berlatih Pole Dance. Diketahui, belakangan perempuan yang akrab disapa Zize ini memang tengah menggeluti hobi barunya tersebut.

Zize sendiri sempat mengunggah video saat dirinya berlatih Pole Dance dan unggahan itu pun sempat mendapat komentar dari sang suami. Arhan tampak meledek istrinya karena olahraga Pole Dance rawan terjatuh.

Namun kali ini, punggawa Timnas Sepak Bola Indonesia itu justru menegur akun yang memperlihatkan istrinya tengah berlatih Pole Dance. Sebab dalam unggahan tersebut Zize tampak mengenakan sport bra dan celana ketat berwarna hitam.

Komentar Arhan pada unggahan itu diunggah oleh akun @rumpi_gosip.

Pratama Arhan

Pratama Arhan tegur akun yang posting istrinya latihan pole dance (foto: Instagram/pratamaarhan8)


"Kenapa harus dipost ya, kan tadi udah dikasih tau tolong dong makasih," tulisnya dikutip dari akun Instagram @rumpi_gosip, Sabtu (20/4/2024).

Pratama Arhan terus membombardir kolom komentar unggahan itu untuk melanjutkan tegurannya.

"Maksudnya apa ya kan udah dikasih tau??," tambahnya.

Untuk yang ketiga kalinya, Arhan kembali menegur pemilik akun itu. Sebab, Arhan merasa dirinya sudah berkali-kali memperingatkan untuk tidak membagikan konten itu.

Halaman:
1 2
