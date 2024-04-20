Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wajah Tampan Nino Kuya Bikin Pangling, Sampai Disebut Mirip Neymar Jr

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |14:45 WIB
Wajah Tampan Nino Kuya Bikin Pangling, Sampai Disebut Mirip Neymar Jr
Wajah tampan Nino Kuya bikin pangling (Foto: Instagram/astrdikuya)
A
A
A

JAKARTA - Putra bungsu Uya Kuya, Nino Kuya, berhasil mencuri perhatian netizen. Pasalnya, adik Cinta Kuya itu telah bertransformasi dari bocah yang menggemaskan menjadi sosok pria tampan nan macho.

Penampilan terbaru Nino diungkap oleh sang ibu, Astrid Kuya yang membagikan potret terbaru Nino Kuya. Nino yang tampak berada di balik kemudi mobil, tampil beda dengan potongan rambut plontos di bagian samping.

Melalui keterangan unggahannya, Astrid Kuya pun mengungkap perubahan dalam kehidupan sang putra yang menjadi lebih mandiri sejak tinggal di Amerika bersama sang kakak, Cinta Kuya.

Dia membeberkan bahwa kini Nino sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri, seperti memasak nasi hingga mencuci baju. Namun saat Nino bertemu ibunya, sikap manjanya kembali muncul.

Nino Kuya

Wajah tampan Nino Kuya bikin pangling (Foto: Instagram/astrdikuya)


"My baby boy yang sudah seminggu dua kali cukur jenggot, yang sudah bisa masak nasi sendiri, yang bisa nyuci baju sendiri, yang sudah bisa bikin teh manis sendiri, tapi pas ada emaknya semua minta dilayanin. Emang ya badan boleh gede, tapi pas emak dateng balik lagi kayak bocah," tulis Astrid Kuya dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @astridkuya, Sabtu (20/4/2024).

Unggahan Astrid Kuya menuai beragam reaksi netizen. Beberapa netizen pun memuji penampilan terbaru Nino yang dinilai semakin tampan dan gagah saat dewasa. Mereka dibuat pangling dengan penampilan Nino saat ini. Artis Selvi Kitty bahkan menilai Nino mirip dengan Will Smith. Sementara netizen lainnya tampak melihat pesepakbola asal Brazil, Neymar saat memandang Nino sekilas.

"Kirain Will Smith," tulis Selvi Kitty.

"Sekilas mirip mirip Neymar Jr buset," tulis @nay**.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/33/3173618/uya_kuya-5AKz_large.jpg
Uya Kuya Klaim Berhenti Jadi Breeder Kucing sejak Tahun 2015
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/33/3167588/uya_kuya-Fbdn_large.jpg
Trauma, Uya Kuya Baru Berani Lihat Video Penjarahan Rumahnya 3 Hari setelah Kejadian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/33/3167530/uya_kuya-uP6t_large.jpg
Uya Kuya Ajukan Restorative Justice usai Temui Pelaku Penjarahan Rumahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/33/3167274/uya_kuya-bm48_large.jpg
Kucing Dijarah, Profesi Lawas Uya Kuya sebagai Breeder Kembali Diungkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/33/3106658/uya_kuya-oBWF_large.jpg
Uya Kuya Bangga Cinta Kuya Donasi untuk Korban Kebakaran di LA Meski Dihujat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/33/3106576/uya_kuya-6FgB_large.jpg
Uya Kuya Klaim Dapat Izin Merekam sebelum Ditegur Korban Kebakaran LA
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement