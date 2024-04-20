Wajah Tampan Nino Kuya Bikin Pangling, Sampai Disebut Mirip Neymar Jr

JAKARTA - Putra bungsu Uya Kuya, Nino Kuya, berhasil mencuri perhatian netizen. Pasalnya, adik Cinta Kuya itu telah bertransformasi dari bocah yang menggemaskan menjadi sosok pria tampan nan macho.

Penampilan terbaru Nino diungkap oleh sang ibu, Astrid Kuya yang membagikan potret terbaru Nino Kuya. Nino yang tampak berada di balik kemudi mobil, tampil beda dengan potongan rambut plontos di bagian samping.

Melalui keterangan unggahannya, Astrid Kuya pun mengungkap perubahan dalam kehidupan sang putra yang menjadi lebih mandiri sejak tinggal di Amerika bersama sang kakak, Cinta Kuya.

Dia membeberkan bahwa kini Nino sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri, seperti memasak nasi hingga mencuci baju. Namun saat Nino bertemu ibunya, sikap manjanya kembali muncul.

Wajah tampan Nino Kuya bikin pangling (Foto: Instagram/astrdikuya)





"My baby boy yang sudah seminggu dua kali cukur jenggot, yang sudah bisa masak nasi sendiri, yang bisa nyuci baju sendiri, yang sudah bisa bikin teh manis sendiri, tapi pas ada emaknya semua minta dilayanin. Emang ya badan boleh gede, tapi pas emak dateng balik lagi kayak bocah," tulis Astrid Kuya dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @astridkuya, Sabtu (20/4/2024).

Unggahan Astrid Kuya menuai beragam reaksi netizen. Beberapa netizen pun memuji penampilan terbaru Nino yang dinilai semakin tampan dan gagah saat dewasa. Mereka dibuat pangling dengan penampilan Nino saat ini. Artis Selvi Kitty bahkan menilai Nino mirip dengan Will Smith. Sementara netizen lainnya tampak melihat pesepakbola asal Brazil, Neymar saat memandang Nino sekilas.

"Kirain Will Smith," tulis Selvi Kitty.

"Sekilas mirip mirip Neymar Jr buset," tulis @nay**.