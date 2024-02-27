Uya Kuya Ikut Bicara Soal Kasus Perundungan yang Melibatkan Anak Vincent Rompies

Uya Kuya ikut bicara soal kasus perundungan yang melibatkan anak Vincent Rompies (Foto: Instagram/king_uyakuya)

JAKARTA - Uya Kuya ikut memberikan tanggapan soal kasus bullying yang melibatkan anak Vincent Rompies. Dirinya mengaku setuju dengan tindakan sekolah yang kabarnya telah men-drop out (DO) grup pembully, termasuk anak Vincent.

“Yang jelas, pihak sekolah harus tegas dan punya rules untuk menindaklanjuti kasus bullying. Jangan ditutup-tutupi, jangan menghalang-halangi penyidikan," kata Uya Kuya dikutip dari YouTube Intens Investigasi pada Selasa (27/2/2024).

BACA JUGA: Uya Kuya Sebut Artis Bisa Tekan Terjadinya Korupsi Jika Terjun ke Dunia Politik

"Harus menindak tegas murid yang melakukan bullying dengan tingkat kekerasannya. Kalau sudah keterlaluan ya gue setuju di-DO,” lanjut Uya Kuya.

Melalui kesempatan ini, Uya Kuya turut mengingatkan para orangtua yang anaknya menjadi korban bully. Uya ingin para orangtua speak up.

“Kita enggak ngomongin Vincent atau siapapun, ya. Orang tua siapapun yang anaknya menjadi korban bullying harus berani speak up, berani melawan. Saya menjadi artis yang menyikapi kasus bullying di depan," ujar Uya Kuya.

Uya Kuya ikut bicara soal kasus perundungan yang melibatkan anak Vincent Rompies (Foto: Instagram/king_uyakuya)

Sementara untuk keluarga pelaku pembully, Uya Kuya menegaskan agar para orangtua yang memiliki anak pembully harus tegas dan bijaksana. Dirinya ingatkan orangtua tidak boleh membela anak yang melakukan perundungan.

“Terus orangtua yang anaknya membully, harus berani memposisikan diri sebagai orang tua bijaksana. Jangan anaknya dibela. Tapi anaknya juga harus diperingati dan harus dapat efek jera, jangan malah dilindungi,” kata Uya Kuya tegas.

Lebih lanjut Uya menyampaikan, jika anak-anak pelaku pembully dibela, maka nantinya mereka tubuh besar menjadi seorang penjahat.

“Jadi, intinya anak kita kalau melakukan bullying, kita harus kasih tahu, karena kalau dibiarkan, anak kita ngebully terus kita ngebela, gimana anak kita kalau sudah besar, bisa jadi pembully kelas berat, bisa jadi penjahat," kata Uya.