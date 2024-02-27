Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Uya Kuya Ikut Bicara Soal Kasus Perundungan yang Melibatkan Anak Vincent Rompies

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |09:46 WIB
Uya Kuya Ikut Bicara Soal Kasus Perundungan yang Melibatkan Anak Vincent Rompies
Uya Kuya ikut bicara soal kasus perundungan yang melibatkan anak Vincent Rompies (Foto: Instagram/king_uyakuya)
JAKARTA - Uya Kuya ikut memberikan tanggapan soal kasus bullying yang melibatkan anak Vincent Rompies. Dirinya mengaku setuju dengan tindakan sekolah yang kabarnya telah men-drop out (DO) grup pembully, termasuk anak Vincent.

“Yang jelas, pihak sekolah harus tegas dan punya rules untuk menindaklanjuti kasus bullying. Jangan ditutup-tutupi, jangan menghalang-halangi penyidikan," kata Uya Kuya dikutip dari YouTube Intens Investigasi pada Selasa (27/2/2024).

"Harus menindak tegas murid yang melakukan bullying dengan tingkat kekerasannya. Kalau sudah keterlaluan ya gue setuju di-DO,” lanjut Uya Kuya.

Melalui kesempatan ini, Uya Kuya turut mengingatkan para orangtua yang anaknya menjadi korban bully. Uya ingin para orangtua speak up.

“Kita enggak ngomongin Vincent atau siapapun, ya. Orang tua siapapun yang anaknya menjadi korban bullying harus berani speak up, berani melawan. Saya menjadi artis yang menyikapi kasus bullying di depan," ujar Uya Kuya.

Sementara untuk keluarga pelaku pembully, Uya Kuya menegaskan agar para orangtua yang memiliki anak pembully harus tegas dan bijaksana. Dirinya ingatkan orangtua tidak boleh membela anak yang melakukan perundungan.

“Terus orangtua yang anaknya membully, harus berani memposisikan diri sebagai orang tua bijaksana. Jangan anaknya dibela. Tapi anaknya juga harus diperingati dan harus dapat efek jera, jangan malah dilindungi,” kata Uya Kuya tegas.

Lebih lanjut Uya menyampaikan, jika anak-anak pelaku pembully dibela, maka nantinya mereka tubuh besar menjadi seorang penjahat.

“Jadi, intinya anak kita kalau melakukan bullying, kita harus kasih tahu, karena kalau dibiarkan, anak kita ngebully terus kita ngebela, gimana anak kita kalau sudah besar, bisa jadi pembully kelas berat, bisa jadi penjahat," kata Uya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
