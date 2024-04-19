Tamara Tyasmara Sampai Pakai Bodyguard Gara-Gara Kena Teror Setelah Dante Meninggal

JAKARTA - Tamara Tyasmara harus menghadapi teror dan intimidasi yang dialaminya, usai sang putra, Dante, meninggal dunia. Hal itu bahkan membuat Tamara sampai harus mengganti nomor teleponnya, agar teror tersebut berhenti dia terima.

"Aku nggak ngerti itu teror apa bukan. Aku di-chat, dikomen, ada yang japri. Lebih ke intimidasi, mengancam juga ada," ungkap Tamara Tyasmara di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Mantan istri Angger Dimas ini menduga bahwa teror tersebut dilakukan oleh keluarga dari mantan kekasihnya, Yudha Arfandi. Pasalnya, saat ini Yudha telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus meninggalnya Dante.

"Tanpa mengakui, aku tahu itu keluarganya (Yudha), aku kenal baik sama keluarganya," tambahnya.

Tamara Tyasmara sewa bodyguard gara-gara diteror (Foto: Instagram/tamaratyasmara)





Menariknya, bintang Malam Minggu Miko ini sudah meningkatkan pengawalan di rumah maupun saat bepergian. Termasuk meminta bantuan pada polisi.

"Kalau yang di rumah memang orang rumahku. Sebelum ada masalah ini sudah ada buat nemenin syuting. Tapi setelah teror dan intimidasi ya ditambah pengawalan," ucapnya.

"Minta bantuan polisi) iya lah, pasti," pungkasnya.

