Bunga Zainal Bikin Konten THR 271 Triliun, Sindir Kasus Korupsi Sandra Dewi?

JAKARTA - Bunga Zainal baru-baru ini membuat sebuah konten video di media sosialnya. Dalam video tersebut, istri dari Sukhdev Singh ini tampak menyorot soal kasus korupsi Rp217 triliun yang melibatkan suami dari Sandra Dewi, Harvey Moeis.

Tak hanya itu, ia juga sempat menyinggung soal jet pribadi.

Awalnya, Bunga Zaina tampak mengibaskan uang yang sengaja dibentuknya menyerupai kipas. Bahkan dibagian latar belakang video terlihat sebuah pesawat jet pribadi, sehingga seolah-olah ia duduk di atas laing-baling pesawat jet dengan menggunakan daster berwarna merah.

Mengikuti unggahan tersebut, Bunga Zainal pun turut menuliskan kalimat yang dinilai provokatif.

"POV: Habis dapet THR 271 T. Pulang mudik naik private jet. Saking privatenya bisa duduk di luar. Sayangnya bukan duit Marimar," bunyi kalimat yang dituliskan Bunga Zainal dalam akun Instagramnya @bungazainal05.

"Marimar mah low profile banget dapet THR 271 T diem diem aja (emotikon tertawa)," lanjutnya.

Unggahan wanita .. tahun itu sontak menimbulkan pro kontra dari para netizen. Bahkan ia diduga keras melayangkan sindiran pada Sandra Dewi yang baru-baru ini suaminya terlibat kasus korupsi timah.

Sontak saja, kolom komentar unggahan Bunga Zainal pun dibanjiri oleh komentar netizen.

"Becandanya gak usah pake nyindir² mba @bungazainal05 walopun benar mereka salah, tapi sesama artis mestinya jangan nyinyir gituh. kalo ga bisa support minimal gak ribut sok nyindir via kontennya. aku senang dan terhibur dgn konten² lucumu mba.. tp kali ini rasanya gmna ya..," ujar akun @schi***.

"Sesama artis jangan saling menyindir. Banyak artis papan atas pada diam aja. Bunga aja dulu sempat lama menghilang dr sosmed gara2 nikah diam2 dan pindah agama sama bapak yg skrg. Mungkin takut dibully netizen saat itu. Munculnya dan klarifikasi setelah anak2 udh gede. Jadi kehidupan ini tdk ada yg sempurna," sambung hutauru***.