Bunga Zainal Temani Anak Jalani Ritual Agama Sikh di India

Bunga Zainal temani anak jalani ritual agama Sikh di India (Foto: Instagram/bungazainal05)

JAKARTA - Bunga Zainal ikut bersama suaminya, Sukhdev Singh untuk berkunjung ke India. Tak hanya berdua dengan sang suami, ia juga turut mengajak dua buah hatinya dalam perjalanan tersebut.

Rupanya, kepulangan Bunga Zainal ke kampung halaman sang suami, tidak hanya untuk sekedar bertemu dengan keluarga di India. Tetapi juga untuk menemani kedua anaknya menjalani ritual agama Sikh.

Dalam unggahannya di Instagram, Bunga Zainal sempat berkunjung ke Sri Harmandir Sahib atau Golden Temple, Amritsar, Punjab. Disana lah kedua anaknya, Karan Pradhi Singh dan Harneel Pradhi Singh akan lebih mendalami agama Sikh.

Berhasil membawa dua anaknya untuk mengikuti ritual agama Sikh, membuat artis .. tahun ini bangga. Pasalnya, rencana tersebut sudah sempat tertunda cukup lama lantaran Covid-19.

Bunga Zainal temani anak jalani ritual agama Sikh di India (Foto: Instagram/bungazainal05)





"Finally kesampean juga bawa anak-anak ke Golden Temple, dari beberapa tahun lalu cancel karena covid," ujar Bunga Zainal.

"Seneng banget banget anak-anak sah jadi Sikh," lanjutnya.

(van)