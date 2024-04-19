Taylor Swift dan Post Malone Beradegan Dramatis dalam Cuplikan Video Fortnight

JAKARTA - Taylor Swift baru saja mengunggah cuplikan musik video terbarunya bertajuk ‘Fortnight’. Tak sendiri, Taylor Swift terlihat menggandeng rapper Post Malone untuk menjadi teman duetnya.

Dalam video yang diunggah dalam akun Instagramnya, terlihat musik video tersebut bernuansa hitam putih. Di awal video, Taylor Swift tampak sedang duduk sambil menekan mesin ketik kuno dalam gaun berwarna hitam.

Tulisan tersebut penuh dengan kalimat ‘I Love You’. Di sisi lain, Post Malone juga melakukan hal yang sama dalam balitan setelan jas hitam.

“Pada sidang ini, saya berdiri di hadapan rekan-rekan anggota The Tortured Poets Department dengan ringkasan temuan saya,” tulis Taylor Swift dikutip dari Instagram @taylorswift, Jumat, 19 April 2024.

Taylor Swift dan Post Malone beradegan dramatis dalam cuplikan video 'Fortnight' (Foto: Instagram/taylorswift)

Kemudian video tersebut juga menunjukan sosok Taylor Swift yang teriak kesakitan seperti sedang disambar dengan alat kejut yang ada di kepalanya. Selanjutnya, pelantun ‘Blank Space’ itu lari memeluk Post Malone. Keduanya tampak berpelukan secara dramatis dalam balutan busana serba hitam.