Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Taylor Swift dan Post Malone Beradegan Dramatis dalam Cuplikan Video Fortnight

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |03:30 WIB
Taylor Swift dan Post Malone Beradegan Dramatis dalam Cuplikan Video <i>Fortnight</i>
Taylor Swift dan Post Malone beradegan dramatis dalam cuplikan video 'Fortnight' (Foto: Instagram/taylorswift)
A
A
A

JAKARTA - Taylor Swift baru saja mengunggah cuplikan musik video terbarunya bertajuk ‘Fortnight’. Tak sendiri, Taylor Swift terlihat menggandeng rapper Post Malone untuk menjadi teman duetnya.

Dalam video yang diunggah dalam akun Instagramnya, terlihat musik video tersebut bernuansa hitam putih. Di awal video, Taylor Swift tampak sedang duduk sambil menekan mesin ketik kuno dalam gaun berwarna hitam.

Tulisan tersebut penuh dengan kalimat ‘I Love You’. Di sisi lain, Post Malone juga melakukan hal yang sama dalam balitan setelan jas hitam.

“Pada sidang ini, saya berdiri di hadapan rekan-rekan anggota The Tortured Poets Department dengan ringkasan temuan saya,” tulis Taylor Swift dikutip dari Instagram @taylorswift, Jumat, 19 April 2024.

Taylor Swift

Taylor Swift dan Post Malone beradegan dramatis dalam cuplikan video 'Fortnight' (Foto: Instagram/taylorswift)

Kemudian video tersebut juga menunjukan sosok Taylor Swift yang teriak kesakitan seperti sedang disambar dengan alat kejut yang ada di kepalanya. Selanjutnya, pelantun ‘Blank Space’ itu lari memeluk Post Malone. Keduanya tampak berpelukan secara dramatis dalam balutan busana serba hitam.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174934/taylor_swift_dan_travis_kelce-a3oM_large.jpg
Taylor Swift Bantah Bakal Pensiun Bermusik setelah Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/33/3165939/taylor_swift_dan_travis_kelce-2Rsm_large.jpg
Taylor Swift Tunangan, Donald Trump Beri Ucapan Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/33/3165701/taylor_swift_dan_travis_kelce-UXYJ_large.jpg
Taylor Swift dan Travis Kelce Resmi Bertunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/33/3145418/taylor_swift-lQ6q_large.jpg
5 Sumber Kekayaan Taylor Swift, Musisi dengan Pendapatan Tur Terbesar di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/33/3095555/taylor_swift-3Ien_large.jpg
Taylor Swift Jadi Artis Paling Berprestasi di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/33/3094637/taylor_swift-nEB6_large.jpg
Konser Sukses Besar, Taylor Swift Beri Bonus Rp3 Triliun untuk Kru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement