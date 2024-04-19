Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

RIIZE Dominasi Berbagai Tangga Lagu Lewat Impossible

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |13:53 WIB
RIIZE Dominasi Berbagai Tangga Lagu Lewat <i>Impossible</i>
RIIZE dominasi berbagai tangga lagu lewat Impossible. (Foto: SM Entertainment)
A
A
A

SEOUL - RIIZE merilis single terbarunya, Impossible, pada 18 April 2024. Lagu tersebut merupakan salah satu track dalam mini album terbaru mereka ‘RIIZING’ yang akan dirilis pada Juni mendatang. 

Hanya dalam 24 jam perilisannya, lagu tersebut sukses memuncaki berbagai tangga musik realtime di Korea Selatan. Lagu Impossible tercatat menempati peringkat 1 tangga lagu Melon, Trending Music YouTube, dan chart Realtime Trending VIBE. 

Lagu tersebut juga sukses menempati peringkat 2 tangga lagu Hot 100 Melon dan tangga musik realtime Bug, serta posisi 26 dalam chart Top 100 Melon. Lagu itu juga mendominasi chart Top Songs iTunes di Thailand, Vietnam, dan Mongolia. 

Single Impossible juga masuk Top 10 chart Top Songs iTunes di Indonesia, Jepang, Finlandia, Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia. Lagu itu juga menempati peringkat 2 chart Peak Trend QQ Music di China dan posisi 3 Top 100 Songs Line Music. 

RIIZE dominasi berbagai tangga lagu lewat Impossible. (Foto: SM Entertainment)

Setelah merilis single Impossible, RIIZE dijadwalkan merilis B-sides mini album ‘RIIZING’, pada 29 April mendatang. B-sides terdiri dari tiga lagu: One Kiss, 9 Days, dan Honestly.*

(SIS)

