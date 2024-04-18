Lebaran sudah Selesai tapi Bagi-Bagi Berkah Tak Pernah Usai!

Kilau Uang Kaget Lagi dan Bedah Rumah. (Foto: MNCTV)

JAKARTA - Mulai 22 April 2024, MNCTV kembali menayangkan program reality show paling di hati, Kilau Uang Kaget dan Bedah Rumah Lagi setiap Senin-Jumat, pukul 15.00 WIB.

Kedua program ini akan semakin spesial karena keberadaan bintang tamu spesial, dari Farel Prayoga, Gunawan, Asri Welas, Teuku Ryan, Roger Danuarta, Aladul, Jihan Audi, Ririn Dwi Aryanti, Jonatan Frizzy, Cut Meyriska, dan Aldi Taher.

Mereka akan ikut terjun langsung merasakan perjuangan para target yang memiliki berbagai macam latar belakang profesi. Berkahnya pun tidak tanggung-tanggung karena Mr. Money (Ali Zainal) akan berbagi uang tunai Rp15 juta untuk para target.

Namun hadiah tersebut hanya akan diberikan kepada target yang mampu menaklukkan tantangan berbelanja dalam waktu 30 menit. Mereka akan ditemani oleh Fara Dhilla, Mpok Alpa, dan Soraya Rasyid selaku Time Keeper.

Semakin heboh lagi kejutannya, dengan kehadiran Said Bajuri, Lee Jeong Hoon, Vincent Verhaag, David, Bobby Maulana, dan Aden Bajaj sebagai Komandan Tukang. Sementara Vinessa Inez, Metta Permadi, Ardina Rasti, dan Zhi Alatas menjadi host program tersebut.

