Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Produser: Chemistry Pemain, Jadi Kekuatan Series Arab Maklum 2

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |14:30 WIB
Produser: <i>Chemistry</i> Pemain, Jadi Kekuatan Series <i>Arab Maklum 2</i>
Original series Vision+ Arab Maklum 2. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Series Arab Maklum 2 akan tayang perdana di Vision+, pada 26 April mendatang. Produser Yustin Anugrah mengungkapkan, rahasia di balik kekuatan series tersebut.

"Salah satu kunci yang membuat cerita Arab Maklum 2 terasa lebih hidup adalah karakter pemain dan formasinya. Chemistry antarpemain dalam setiap scene harus dipikirkan dengan matang agar terjalin kecocokan," ungkap sang produser kepada tim Vision+.

Yustin menambahkan, untuk mendapatkan chemistry apik antarpemain diperlukan proses pemilihan aktor yang tepat. Karena dengan begitu, sang aktor mampu mengeksplorasi karakternya secara mendalam.

"Kami ingin, para aktor ini benar-benar memahami karakter mereka dan menjalin koneksi yang kuat satu sama lain. Sehingga, mereka bisa berimprovisasi secara natural dalam adegan mereka," tuturnya.

Yustin meyakini, chemistry antarpemain akan membuat Arab Maklum 2 menjadi series yang tidak hanya menghibur, namun juga mampu menyentuh hati penonton. Karena itu, tonton seriesnya di Vision+, mulai 26 April 2024.

Unduh dan update aplikasi Vision+ melalui Play Store dan App Store di sini atau silakan mengakses laman www.visionplus.id. Jangan lupa memberikan rating bintang 5 dan bagikan pengalaman streaming terbaik Anda bersama Vision+.

Nikmati berbagai konten eksklusif Vision+ dengan berlangganan Vision+ Premium. Paket satu ini menawarkan ragam original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement