Produser: Chemistry Pemain, Jadi Kekuatan Series Arab Maklum 2

JAKARTA - Series Arab Maklum 2 akan tayang perdana di Vision+, pada 26 April mendatang. Produser Yustin Anugrah mengungkapkan, rahasia di balik kekuatan series tersebut.

"Salah satu kunci yang membuat cerita Arab Maklum 2 terasa lebih hidup adalah karakter pemain dan formasinya. Chemistry antarpemain dalam setiap scene harus dipikirkan dengan matang agar terjalin kecocokan," ungkap sang produser kepada tim Vision+.

BACA JUGA: Rahasia Komedi Menggelitik Series Arab Maklum 2

Yustin menambahkan, untuk mendapatkan chemistry apik antarpemain diperlukan proses pemilihan aktor yang tepat. Karena dengan begitu, sang aktor mampu mengeksplorasi karakternya secara mendalam.

"Kami ingin, para aktor ini benar-benar memahami karakter mereka dan menjalin koneksi yang kuat satu sama lain. Sehingga, mereka bisa berimprovisasi secara natural dalam adegan mereka," tuturnya.

Yustin meyakini, chemistry antarpemain akan membuat Arab Maklum 2 menjadi series yang tidak hanya menghibur, namun juga mampu menyentuh hati penonton. Karena itu, tonton seriesnya di Vision+, mulai 26 April 2024.

BACA JUGA: Jonathan Frizzy Asyik Rayakan Ultah Bareng Ririn Dwi Ariyanti saat Anak Masuk IGD

Unduh dan update aplikasi Vision+ melalui Play Store dan App Store di sini atau silakan mengakses laman www.visionplus.id. Jangan lupa memberikan rating bintang 5 dan bagikan pengalaman streaming terbaik Anda bersama Vision+.

Nikmati berbagai konten eksklusif Vision+ dengan berlangganan Vision+ Premium. Paket satu ini menawarkan ragam original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia.