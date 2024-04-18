Biodata Daud Kim, YouTuber Mualaf Korea Selatan yang Open Donasi Bangun Masjid

JAKARTA - YouTuber Korea Selatan Daud Kim belakangan mendadak viral di jagat maya. Pasalnya, ia diduga melakukan penipuan lewat open donasi untuk membangun masjid di Korea.

Sebelumnya, Daud Kim sendiri memang sempat mengumumkan rencananya untuk membangun masjid di Korea Selatan, lewat salah satu konten di akun YouTube-nya.

Informasi tentang dugaan aksi penipuan yang dilakukan Daud Kim salah satunya dibagikan oleh akun X @tanyalr baru-baru ini.

Akun tersebut lantas mengingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati kepada Daud Kim, terlebih jika yang berniat melakukan donasi.

“Guys, bagi yang mungkin belum tahu. Daud Kim, ‘mualaf’ asal Korea yang katanya mau bikin masjid di Korea. Please, hati-hati kalau mau donasi,” tulis cuitan akun @tanyarlfes.

Lantas, siapakah sosok Daud Kim sebenarnya? Berikut profil lengkapnya dilansir dari berbagai sumber, Kamis, (18/4/2024).

Daud Kim adalah seorang YouTuber ganteng asal Korea Selatan yang telah mantap menjadi seorang Muslim sejak beberapa tahun silam.

Daud Kim memiliki nama lengkap Kim Jae Han. Dia juga seorang musisi dan content creator yang lahir di Korea Selatan pada 9 Januari 1992 dengan nama baptis David.

Daud Kim awalnya dikenal sebagai seorang penyanyi. Pasalnya, ia kerap mengcover beberapa lagu terkenal yang saat itu sedang menjadi tren, seperti 'Fake Love' dari BTS, 'Untitled' dari G-Dragon, hingga ‘Despacito' Luis Fonsi.

Sosok Daud Kim semakin dikenal masyarakat Indonesia karena ia sempat mengcover lagu ‘Cukup Tahu’ milik Rizky Febian, namun dengan versi bahasa Korea.

Daud Kim lantas mendapatkan kesempatan untuk datang ke Indonesia dan menjadi bintang tamu di gelaran Korean Festival.

Ia juga sempat menceritakan alasannya menjadi mualaf adalah saat berkunjung ke Indonesia.

Daud Kim mengungkapkan di negaranya, mereka hanya berbicara buruk mengenai agama Islam, seperti Islam itu teroris dan lain sebagainya.

Pertama kali Daud Kim mengenal Islam secara langsung ketika mengadakan konser pertamanya di Jakarta, Indonesia, pada 2018. Konser ini juga yang menjadi pertama kalinya dia mengenal Indonesia.

Saat datang dan bertemu langsung dengan seorang Muslim di Indonesia, Daud Kim merasakan banyak perbedaan yang membuatnya cukup terkejut. Orang yang ditemui di Indonesia justru sangat ramah.

Dalam perjalanannya menjadi seorang mualaf, Daud Kim mengaku ada satu alasan besar yang membuatnya tertarik, di samping muslim sangat baik. Alasan itu karena para perempuan yang mengenakan scarf atau hijab.

Daud Kim sangat penasaran, kenapa di Indonesia yang tidak ada musim dingin tapi perempuannya menggunakan scarf atau jilbab. Jadi, dia bertanya kepada salah satu perempuan tersebut.

"Kenapa kamu pakai syal ini? Saya bahkan bertanya, apakah ada orang yang memaksamu untuk memakai ini? Karena itu sangat panas kan," ucapnya.

Perempuan itu justru terkejut dengan pertanyaan yang dilontarkan Daud Kim. Dia kemudian menjawab pertanyaan Daud bahwa tidak ada yang memaksanya. Mereka mengenakan hijab untuk diri sendiri, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia bangga akan hal itu.

Daud Kim yang awalnya berpikir bahwa Islam adalah agama yang memaksa umatnya melakukan sesuatu dengan ketat, tetapi saat di Indonesia merasa orang-orang bangga dengan itu.

Ditambah lagi, saat itu Daud Kim sedang mempunyai beberapa masalah mental yang membuatnya kehilangan arah.