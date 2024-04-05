Cerita Pilu Mimi Peri Mualaf, Tak Ada Keluarga Datang Melayat saat Ayahnya Meninggal

JAKARTA - Konten kreator Ahmad Jaelani alias Mimi Peri, menyimpan sebuah kisah pilu dalam kehidupannya. Tak banyak diketahui banyak orang, rupanya Mimpi Peri merupakan seorang mualaf saat usianya masih kecil.

Keputusannya menjadi seorang mualaf, rupanya ditentang oleh keluarga besar. Sampai-sampai, saat ayahnya meninggal dunia ketika baru tiga tahun memeluk agama Islam, tidak ada satupun keluarganya yang datang melayat.

Peristiwa ini jelas membuat Mimi Peri sedih. Bahkan ia sampai meneteskan air mata ketika harus mengenang kembali masa-masa pilu tersebut.

"Kita mualaf jadi nggak ada yang datang. Mungkin karena beda agama, dan jauh juga," ungkap Mimi Peri dalam Kanal YouTube Feni Rose Official, dikutip pada Jumat (5/4/2024).

Mimi Peri ungkap kisah pilu saat keluarganya putuskan menjadi mualaf (Foto: Instagram/mimi.peri)





Mimi Peri bercerita bahwa keluarganya memutuskan untuk berpindah keyakinan tepat sebelum ayahnya meninggal dunia. Entah apa respon keluarga besar pada saat itu, namun keputusan mualaf itu membuat keluarganya sampai tak hadir melayat.

Meski begitu, Mimi peri mengaku bersyukur lantaran ayahnya tutup usia sebagai seorang muslim.

"Untungnya kami sudah di-Islamin semuanya. Sebelumnya kan bukan Islam," bebernya.

"Setelah kita di-Islamin, tiga tahun dari Islam (mualaf), Alhamdulillah bapak ninggalin kita semua itu udah dalam keadaan Islam," imbuhnya.