Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Pilu Mimi Peri Mualaf, Tak Ada Keluarga Datang Melayat saat Ayahnya Meninggal

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |13:05 WIB
Cerita Pilu Mimi Peri Mualaf, Tak Ada Keluarga Datang Melayat saat Ayahnya Meninggal
Mimi Peri ungkap kisah pilu saat keluarganya putuskan menjadi mualaf (Foto: Instagram/mimi.peri)
A
A
A

JAKARTA - Konten kreator Ahmad Jaelani alias Mimi Peri, menyimpan sebuah kisah pilu dalam kehidupannya. Tak banyak diketahui banyak orang, rupanya Mimpi Peri merupakan seorang mualaf saat usianya masih kecil.

Keputusannya menjadi seorang mualaf, rupanya ditentang oleh keluarga besar. Sampai-sampai, saat ayahnya meninggal dunia ketika baru tiga tahun memeluk agama Islam, tidak ada satupun keluarganya yang datang melayat.

Peristiwa ini jelas membuat Mimi Peri sedih. Bahkan ia sampai meneteskan air mata ketika harus mengenang kembali masa-masa pilu tersebut.

"Kita mualaf jadi nggak ada yang datang. Mungkin karena beda agama, dan jauh juga," ungkap Mimi Peri dalam Kanal YouTube Feni Rose Official, dikutip pada Jumat (5/4/2024).

Mimi Peri

Mimi Peri ungkap kisah pilu saat keluarganya putuskan menjadi mualaf (Foto: Instagram/mimi.peri)


Mimi Peri bercerita bahwa keluarganya memutuskan untuk berpindah keyakinan tepat sebelum ayahnya meninggal dunia. Entah apa respon keluarga besar pada saat itu, namun keputusan mualaf itu membuat keluarganya sampai tak hadir melayat.

Meski begitu, Mimi peri mengaku bersyukur lantaran ayahnya tutup usia sebagai seorang muslim.

"Untungnya kami sudah di-Islamin semuanya. Sebelumnya kan bukan Islam," bebernya.

"Setelah kita di-Islamin, tiga tahun dari Islam (mualaf), Alhamdulillah bapak ninggalin kita semua itu udah dalam keadaan Islam," imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/12/33/2863315/mimi-peri-bongkar-jenis-kelamin-aslinya-ini-dia-jawabannya-ySZZOx8e3K.jpg
Mimi Peri Bongkar Jenis Kelamin Aslinya, Ini Dia Jawabannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176903//andre_taulany-EL65_large.jpg
Erin Ogah Cerai, Andre Taulany Klaim Tak Lagi Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176883//ahmad_dhani-h29f_large.jpg
Rayen Pono Geram, Ahmad Dhani Enggan Gubris LP soal Penghinaan Marga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176889//andre_taulany-Zj89_large.jpg
Hakim Beri Erin Kesempatan Mediasi Terakhir, Andre Taulany Kecewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176859//amanda_manopo_kenny_austin-L08n_large.jpg
Amanda Manopo dan Kenny Austin Gencar Pamer Kebucinan usai Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176852//min_hyo_rin-wFV7_large.jpg
Respons Berkelas Min Hyo Rin Ketika Dikatai Gemuk oleh Netizen
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement