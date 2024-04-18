Abeliano Sebarkan Pesan Semangat di Single Terbaru

JAKARTA - Tahun 2024 menjadi momen yang sangat istimewa bagi Abeliano. Setelah resmi bergabung dengan label musik Sony Music Entertainment Indonesia dan merilis karya solo pop-rock melankolis berjudul Love Me Like You Say You Do tahun lalu, kini musisi berusia 23 tahun ini kembali dengan karya terbarunya yang diberi judul Hoping You'll Be Mine.

Mengusung warna pop-rock yang lebih ceria, Hoping You'll Be Mine dirilis secara digital pada hari Rabu, 17 April 2024. Seperti halnya dengan lagu sebelumnya, Abeliano sendiri yang menulis lirik Hoping You'll Be Mine.

Abeliano mengungkapkan bahwa ia mulai menulis lagu Hoping You'll Be Mine pada bulan Maret tahun sebelumnya. Meskipun belum jelas apakah lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadinya, Abeliano merasa terpanggil untuk menggarap lagu dengan komposisi yang sesuai ketika ia teringat akan karya musik orisinal ayahnya. Abeliano juga menekankan bahwa proses pembuatan lagu ini berjalan dengan cepat dan alami. Tanpa berpikir terlalu banyak, Abeliano langsung menciptakan konsep narasi lagu, memilih melodi dan lirik yang sesuai dengan visinya.

Dalam Hoping You'll Be Mine, Abeliano menggabungkan sentuhan country-pop dan surf-rock yang memperlihatkan sisi musikalitasnya yang lebih ceria dan santai. Melalui vokalnya, Abeliano menyampaikan rasa cinta yang tulus dan keinginan untuk mendapatkan hati orang yang dicintainya.

"Sebagai musisi dan penulis lagu, aku ingin selalu terbuka pada ide dan format lagu yang beragam," ungkap Abeliano. “Dengan 'Hoping You'll Be Mine', aku ingin menciptakan sesuatu yang mudah dicerna oleh pendengarnya, karena menurutku, pesan lagu ini sangat jelas."

Salah satu hal yang memudahkan proses penggarapan Hoping You'll Be Mine adalah kembalinya Diondjokoadi sebagai produser. Diondjokoadi, yang sebelumnya telah menggarap musik untuk banyak vokalis ternama, mengaku terinspirasi oleh musik populer dari Shawn Mendes, Charlie Puth, dan Ed Sheeran dalam meracik produksi "Hoping You'll Be Mine".