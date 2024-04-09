Jasmine Nadya dan Abeliano Terpilih dalam Radar Indonesia 2024

JAKARTA - Dua artis terbaru dari Sony Music Entertainment Indonesia telah dipilih untuk menjadi bagian dari RADAR Indonesia 2024 di Spotify. Mereka adalah Jasmine Nadya dan Abeliano.

RADAR Indonesia 2024 merupakan sebuah playlist yang telah disusun secara khusus oleh Spotify untuk memperkenalkan musisi-musisi Indonesia yang layak untuk dinantikan oleh publik. Dengan 37 ribu likes, playlist ini memberikan inspirasi yang segar bagi para pendengar.

Keterpilihan ini merupakan langkah awal yang menyenangkan bagi Abeliano. "Saya sangat senang, terkejut, dan bersyukur atas kesempatan ini untuk masuk ke dalam daftar artis Spotify RADAR Indonesia 2024," katanya. Baginya, ini merupakan peluang besar untuk memperkenalkan dirinya dan karyanya kepada masyarakat luas, melalui platform Spotify.