Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Jasmine Nadya dan Abeliano Terpilih dalam Radar Indonesia 2024

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |02:01 WIB
Jasmine Nadya dan Abeliano Terpilih dalam Radar Indonesia 2024
Jasmine Nadya dan Abeliano terpilih dalam Radar Indonesia 2024 Spotify (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Dua artis terbaru dari Sony Music Entertainment Indonesia telah dipilih untuk menjadi bagian dari RADAR Indonesia 2024 di Spotify. Mereka adalah Jasmine Nadya dan Abeliano.

RADAR Indonesia 2024 merupakan sebuah playlist yang telah disusun secara khusus oleh Spotify untuk memperkenalkan musisi-musisi Indonesia yang layak untuk dinantikan oleh publik. Dengan 37 ribu likes, playlist ini memberikan inspirasi yang segar bagi para pendengar.

Jasmine Nadya dan Abeliano Terpilih dalam Radar Indonesia 2024

Keterpilihan ini merupakan langkah awal yang menyenangkan bagi Abeliano. "Saya sangat senang, terkejut, dan bersyukur atas kesempatan ini untuk masuk ke dalam daftar artis Spotify RADAR Indonesia 2024," katanya. Baginya, ini merupakan peluang besar untuk memperkenalkan dirinya dan karyanya kepada masyarakat luas, melalui platform Spotify.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement