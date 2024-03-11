Abeliano Tak Sabar Rekaman di Studio Musik Terbesar di Indonesia

Abeliano tak sabar rekaman di studio musik terbesar di Indonesia (Foto: ist)

JAKARTA - Abeliano tak sabar menjalani rekaman di studio bertaraf internasional dari Studio Music Entertainment Indonesia. Ia ingin menjajal kemampuannya di studio tersebut agar menghasilkan rekaman terbaik.

"Kepingin banget rekaman di sini. Tadi diinfokan yang pertama coba kayaknya (penyanyi) Jaz," ucap Abeliano di Kantor Sony Entertainment Indonesia, Kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.

Sony Music Entertainment, mengumumkan pembukaan studio rekaman dan ruang produksi multimedia terbaru dengan fasilitas hi tech milik mereka di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sony Music Global Studio akan resmi dibuka di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2024.

“Perilisan pertama studio di wilayah Asia Tenggara di dalam jaringan Sony Music Global Studio merupakan bentuk komitmen Sony Music untuk memberikan akses bagi para artis dan kreator di Indonesia juga negara Asia Tenggara lainnya akan studio rekaman dan produksi kelas dunia,” Muhammad Soufan, General Manager dari Sony Music Entertainment Indonesia menjelaskan.

Sony Music Studio hadir sebagai sebuah ruang kolaborasi kreatif yang menawarkan berbagai macam fasilitas lengkap serta ruang multifungsi dengan kecanggihan teknologi yang dapat memberikan keleluasaan bagi para artis, produser musik atau content creator dalam memproduksi karya mereka.