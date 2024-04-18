Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

YouTuber Mualaf Daud Kim Bangun Masjid di Korea, Netizen Meragukan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |23:01 WIB
Daud Kim buka donasi bangun masjid, netizen meragukan (Foto: Ist)
Daud Kim buka donasi bangun masjid, netizen meragukan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Nama Daud Kim belakangan mendadak viral di jagat maya. Pasalnya, YouTuber Korea Selatan ini diduga melakukan penipuan lewat open donasi untuk membangun masjid di Korea.

Seperti diketahui, Daud Kim sendiri merupakan seorang mualaf yang memang sempat mengumumkan rencananya untuk membangun masjid di Korea Selatan, lewat salah satu konten di akun YouTube-nya.

Dalam keterangan konten tersebut, Daud Kim juga tampak menyematkan akun Paypal yang diduga langsung masuk ke rekening pribadinya.

YouTuber Mualaf Daud Kim Bangun Masjid di Korea, Netizen Meragukan

Informasi tentang dugaan aksi penipuan yang dilakukan Daud Kim salah satunya dibagikan oleh akun X @tanyalr baru-baru ini.

Akun tersebut lantas mengingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati kepada Daud Kim, terlebih jika yang berniat melakukan donasi.

“Guys, bagi yang mungkin belum tahu. Daud Kim, ‘mualaf’ asal Korea yang katanya mau bikin masjid di Korea. Please, hati-hati kalau mau donasi,” tulis cuitan akun @tanyarlfes.

Akun tersebut juga turut membagikan salah satu postingan Instagram selebgram mualaf asal Korea Selatan, Ayana Moon yang menjelaskan tentang salah satu peraturan di Korea Selatan terkait larangan donasi pribadi.

Menurut keterangan postingan selebgram tersebut, di Negeri Gingseng, warga tidak boleh menerima donasi lewat akun pribadi dengan nilai lebih dari 10.000.000 KRW, atau sekitar Rp 120 juta.

“Daud Kim ini salah satu youtuber Korea paling "pintar" dan "bahaya", bahkan mba Ayana Moon (seleb Korea mualaf lain) pun melarang kalo mau donate sama ni orang, track recordnya udah seburuk itu di sana,” tutur akun X @ecaesarp.

Kecurigaan netizen terhadap Daud Kim pun semakin menjadi-jadi mengingat jejak latar belakangnya yang penuh dengan kontroversi satu per satu mulai terbongkar.

Salah satunya, cuitan dari aktivis politik Austin Bashore melalui akunnya, @BashoreForOhio, yang sempat menceritakan bagaimana sikap asli Daud Kim saat hadir di acara Free Palestine di Seoul.

Menurut Bashore, di momen tersebut Daud Kim justru hanya sibuk berselfie dan mengambil video dirinya sendiri.

