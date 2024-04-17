Foto Terbaru V BTS di Militer Viral, Netizen: Kayak Adegan dalam Film

SEOUL - Foto terbaru V BTS dari militer sukses membuat fans dan warganet terpukau. Pada 17 April 2024, video promosi Army Corps (Korps Tentara) yang dibintanginya viral di media sosial.

Dalam video yang diambil di Chuncheon, Provinsi Gangwon itu, V dan beberapa tentara lainnya terlihat mengenakan seragam tempur militer. Tatapan tajamnya ke arah kamera sukses mencuri perhatian fans.

“Apa ini potongan adegan dalam film?” ujar seorang warganet seperti dikutip dari Allkpop, pada Rabu (17/4/2024). Penggemar lain menuliskan, “Darimana sih orang-orang mendapatkan video ini? Gila! Dia seperti keluar dari film.”

Idol bernama asli Kim Taehyung tersebut diketahui lolos ujian masuk untuk bergabung dengan Satgas Khusus Komando Pertahanan Ibu Kota Angkatan Darat Korea Selatan, tahun lalu.

Sejak itu, V BTS menjalani wajib militer sebagai anggota unit khusus Kepolisian Militer yang berbasis di Chuncheon, Provinsi Gangwon, Korea Selatan. V diketahui mulai menjalani wajib militer pada 11 Desember 2023.

Tak hanya V, foto terbaru Jin dari militer juga sempat viral di media sosial. Dalam foto tersebut, Jin yang mengenakan seragam militer itu terlihat mempersiapkan makanan untuk dibagikan kepada tentara lainnya.*

(SIS)