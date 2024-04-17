Anak-Anak Masih Mencari Keberadaan Babe Cabita Usai Sepekan Meninggal Dunia

JAKARTA - Fati Indraloka, istri mendiang Babe Cabita menyebut kedua anak-anaknya sejauh ini masih mencari keberadaan almarhum.

Diketahui, komedian Priya Prayogra Pratama atau akrab disapa Babe Cabita meninggal dunia di RS. Mayapada Lebak Bulus Jakarta Selatan pada Selasa (9/4/2024) sekitar pukul 06.38 WIB setelah berjuang melawan penyakit anemia aplastik sejak 2023 lalu.

"Kalau anak-anak Nebula kemarin pagi kayak Nebula mau mandi sama papa tapi papanya masih sakit jadi Nebula tuh kayaknya masih belum paham ya," ujar Fati Indraloka dalam Kanal YouTube Intens Investigasi dikutip pada Rabu (17/4/2024).

"Kayak dia pikir papanya sakit karena pas kita pergi ke Kuala Lumpur anak-anak ikut jadi mereka tau papa nggak ikut ke apartemen jadi papa masih di rumah sakit," lanjut dia.

Berbeda dengan anak sulungnya, Bambino Aleki perlahan-lahan mulai mengerti dan mengetahui jika ayahnya telah tiada. Pasalnya beberapa hari kepergian Babe Cabita, ia sempat menanyakan sesuatu kepada ibunya.

"Kalau Bambino tuh beberapa hari ini demam rewel kayaknya sudah sadar tapi waktu itu dia ngigo bangun kayak bilang papa bisa bangun lagi nggak, papa sama - sama lagi nggak sama Nono kayak gitu sih," jelas Fati Indraloka.

Walau begitu, Fati mengatakan sebagai seorang ibu, dirinya tetap mengajak anak-anak untuk ziarah ke makam Babe Cabita. Selain nyekar dan berdoa, ziarah ini juga dilakukan untuk melepaskan kerinduan mereka terhadap sang komedian.

"Kami nyekar sekedar kayak ziarah kubur biasa lah kadang bawa anak-anak tetapi kadang aku sendiri," beber Fati.