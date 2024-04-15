Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayah Rozak Berharap Dapat 4 Cucu dari Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |18:45 WIB
Ayah Rozak Berharap Dapat 4 Cucu dari Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardhana
Ayah Rozak berharap dapat empat cucu dari Ayu Ting Ting (Foto: Instagram @ayutingting92)
A
A
A

JAKARTA - Ayah dari Ayu Ting Ting, sangat antusias dengan hubungan putrinya dengan Muhammad Fardhana. Apalagi dalam waktu dekat, Ayu dikabarkan akan segera menikah dengan pria yang berprofesi sebagai seorang anggota TNI berpangkat Lettu tersebut.

Kabarnya Ayu Ting Ting akan menikah dengan Muhammad Fardhana akhir tahun 2024. Namun ayah Rozak tidak mau membocorkan tanggal pernikahan anaknya. 

Kendati begitu, Ayah Rozak berharap mendapatkan banyak cucu dari Ayu Ting Ting.

"Cucu ingin banyak, biar ramai," kata Ayah Rozak saat ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat belum lama ini.

Ayu Ting Ting

Ayah Rozak berharap dapat empat cucu dari Ayu Ting Ting (Foto: Instagram @ayutingting92)


Tak tanggung-tanggung, Abdul Rozak ingin mendapatkan empat cucu dari Ayu dan empat lagi dari si bungsu, Syifa.

Halaman:
1 2
