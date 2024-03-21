Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Potret Aura Kasih Ngintip ke Luar Jendela, Bikin Netizen Penasaran

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |23:29 WIB
Potret Aura Kasih Ngintip ke Luar Jendela, Bikin Netizen Penasaran
Pose Aura Kasih ngintip jendela (Foto: IG Aura Kasih)
JAKARTA - Aura Kasih selalu menjadi sorotan netizen. Terlebih lagi foto-fotonya di Instagram yang selalu memamerkan keseksiannya.

Seperti pada postingan terbarunya, Aura Kasih terlihat sedang mengintip dari jendela. Ia memakai turtle neck tanpa lengan dipadukan dengan mini skirt warna coklat.

Bila dilihat dari foto ini, sepertinya janda anak satu itu habis mandi. Sebab terlihat rambutnya yang masih dibungkus dengan handuk putih.

Potret Aura Kasih Ngintip ke Luar Jendela, Bikin Netizen Penasaran

Di foto itu Aura Kasih terlihat fokus melihat ke arah luar jendela. Dia pose menyamping dengan satu tangan memegang kepalanya.

Penampilan Aura Kasih jadi sorotan karena di foto ini terlihat tubuhnya yang seksi dan ideal. Ditambah lagi ketiaknya yang terlihat bikin netizen salah fokus.

Aura Kasih terlihat sedang mengintip ke arah luar jendela. Hal itu bikin netizen penasaran, apa yang sedang dilihat Aura Kasih.

"Ngintip apa?," tulis Aura Kasih dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @aurakasih, Rabu (20/3/2024).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
