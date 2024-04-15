Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Babe Cabita Sempat Request Menu Lebaran Sebelum Meninggal Dunia

Selvianus , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |22:10 WIB
Babe Cabita Sempat <i>Request</i> Menu Lebaran Sebelum Meninggal Dunia
Babe Cabita sempat request menu Lebaran sebelum meninggal dunia. (Foto: Instagram/@babecabiita)
A
A
A

 

JAKARTA - Elvira F. Tanjung, kakak Babe Cabita mengaku, mendiang sempat merequest sejumlah menu makanan untuk Lebaran sebelum meninggal dunia. Menu yang dimintanya adalah Lontong Medan pakai kuah kari. 

Namun sehari sebelum Lebaran, Babe yang mengidap penyakit anemia aplastik itu mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada 9 April 2024, pukul 06.38 WIB. 

“Setiap Lebaran, kami memang selalu bikin Lontong Medan. Tapi almarhum itu maunya Lontong Medan pakai kaleo atau kari. Ini sering dibikin sama Mama memang,” ujar Elvira dikutip dari Intens Investigasi, pada Senin (15/4/2024). 

Ketika mendapat kabar Babe Cabita meninggal dunia, keluarga tidak lagi sempat membuat menu makanan Lebaran. Padahal, mereka sudah mempersiapkan bumbu-bumbu yang biasa digunakan untuk memasak menu Lebaran. 

“Saat adik dan orangtua Mba Fati (istri Babe Cabita) datang dari Medan, mereka membawa rempah-rempah untuk bahan masakan. Karena memang rencananya mau Lebaran bareng,” ujarnya. 

Babe Cabita sempat request menu Lebaran sebelum meninggal dunia. (Foto: Instagram/@fatiyw)

Elvira Tanjung mengatakan, keluarga bahkan sudah berencana berkumpul dan membawa makanan yang diminta Babe ke rumah sakit seandainya dokter belum mengizinkan sang komika pulang. 

“Waktu itu mikirnya, yang penting, kami bisa ngumpul dan makan bareng di momen Lebaran. Walaupun di rumah sakit,” katanya menambahkan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
