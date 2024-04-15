Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiki Amalia Sampai 3 Kali Pindah Dokter Kandungan Lantaran Ingin Melahirkan Normal

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |02:30 WIB
Kiki Amalia Sampai 3 Kali Pindah Dokter Kandungan Lantaran Ingin Melahirkan Normal
Kiki Amalia sampai 3 kali pindah dokter demi lahiran normal (Foto: Instagram/kikiamaliaworld)
JAKARTA - Kiki Amalia baru saja melahirkan anak pertamanya diusia 42 tahun pada Februari kemarin. Pada persalinan pertamanya, rupanya istri dari Agung Nugraha ini memiliki tekad untuk bisa melahirkan secara normal.

Keinginannya yang besar itu membuat Kiki sampai harus ganti dokter kandungan hingga tiga kali. Hal itu dilakukan agar dirinya bisa merasakan melahirkan secara normal.

"Aku sempat ganti tiga dokter," ujar Kiki Amalia baru-baru ini.

"Dokter bilang ini nggak bisa lahiran normal, karena aku bersikeras ingin lahiran normal, karena aku pikir di usiaku sekarang masak sih nggak bisa lahiran normal," sambungnya.

Kiki Amalia

Sebagai wanita yang mengandung dan akan melahirkan, Kiki merasa bahwa dirinya sanggup untuk melalui proses persalinan normal. Ditambah, ia juga cukup menjaga tubuh dan sering berolahraga demi bisa melahirkan melalui persalinan pervaginam.

