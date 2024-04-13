Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Ting Ting Dibela Netizen usai Panen Cibiran karena Bagi-Bagi THR Rp20 Ribu

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |22:01 WIB
Ayu Ting Ting dicibir usai bagi0bagi THR Rp20 ribu (Foto: Ist)
Ayu Ting Ting dicibir usai bagi0bagi THR Rp20 ribu (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Di momen Lebaran 2024 ini, Ayu Ting Ting panen cibiran netizen. Lantaran viralnya video Ayu Ting Ting saat bagi-bagi THR tetangga sekampung di rumahnya senilai Rp20 sampai Rp50 ribu.

Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat janda asal Depok itu membagikan THR kepada anak-anak hingga orang dewasa dengan nominal berbeda-beda.

Ayu Ting Ting Dibela Netizen usai Panen Cibiran karena Bagi-Bagi THR Rp20 Ribu

Ayu memberikan THR untuk anak kecil mulai dari Rp20 ribu hingga Rp30 ribu. Sementara untuk orang dewasa, Ayu hanya memberikan Rp50 ribu.

Namun tak sedikit juga netizen yang membela calon istri Muhammad Fardhana tersebut. Sebab meski hanya memberikan Rp20 ribu namun jumlah orang yang dibagi juga tak kalah banyak.

"Astagaaaaaa, Ayu TingTing bagi-bagi THR ke tetangga sekampung terus dikomen pelit ama netizen soalnya yang dewasa dapet 50 ribu doang, terus anak kecil 20-30 ribu doang. 'Sekelas Ayu ga pantes ngasih segitu doang'," cuit akun X @einedame dikutip Sabtu (13/4/2024).

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
