Atta Halilintar Rayakan 3 Tahun Anniversary Pernikahan di Tempat Impian Aurel Hermansyah

JAKARTA - Pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sudah berjalan selama tiga tahun. Diketahui, pernikahan mereka berlangsung pada 3 April 2021 di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan.

Pada perayaan anniversary ketiga pernikahan mereka, Atta pun memboyong istri dan anaknya pergi ke Dubai. Setelah melaksanakan ibadah puasa dan lebaran sembari umroh, Atta pun berangkat ke Dubai bersama istri dan kedua anaknya.

Diketahui, mereka berpisah dengan rombongan keluarga Anang Hermansyah dan Gen Halilintar yang juga melaksanakan umroh untuk melanjutkan perjalanan ke Dubai.

Atta pun membagikan potret saat dirinya dan keluarga berada di dalam pesawat menuju Dubai. Usut punya usut, Dubai menjadi kota impian yang ingin dikunjungi Aurel.

Atta Halilintar rayakan anniversary pernikahan ke-3 di Dubai (Foto: Instagram/attahalilintar)





"Terima Kasih tanah Suci. Sampai jumpa lagii. Lanjut Anniversary pernikahan 3 tahun ke negara impian bini saya," ujar Atta Halilintar dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @attahalilintar, Senin (15/4/2024).