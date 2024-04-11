Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Keluarga Besar Atta Halilintar Rayakan Lebaran di Madinah

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |12:05 WIB
Momen Keluarga Besar Atta Halilintar Rayakan Lebaran di Madinah
Atta Halilintar rayakan lebaran di Madinah bersama keluarga besar (Foto: Instagram/attahalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Keluarga besar Atta Halilintar merayakan lebaran tahun ini dengan cara yang berbeda. Pasalnya, Atta bersama Aurel Hermansyah dan juga keluarga mereka, memilih untuk berlebaran di Tanah Suci, usai menjalankan ibadah umrah.

Atta dan keluarga diketahui sudah berada di Mekkah sejak 10 hari terakhir bulan Ramadhan dan satu hari jelang lebaran bertolak ke Madinah. Bahkan keluarga Anang Hermansyah juga ikut dalam rombongan.

Sementara itu, keluarga Gen Halilintar sendiri sudah berada di Mekkah beberapa hari sebelum kedatangan Atta dan besan mereka untuk menjalankan ibadah umrah.

Melalui akun Instagramnya, Atta pun mengunggah foto dan video suasana sholat ied di Madinah. Dia juga mengunggah foto selfie dirinya dengan kepala yang memakai sorban dengan menuliskan pesan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

Atta Halilintar

Atta Halilintar rayakan lebaran di Madinah bersama keluarga besar (Foto: Instagram/attahalilintar)

"Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Mohon maaf lahir batin Taqabbalallahu minnaa wa minkum tagabbal yaa karim, wa ja 'alanaallaahu wa iyyaakum minal 'aaidin wal faaizin Salam Hormat dari Saya: Atta & keluarga," ujar Atta Halilintar dikutip dari unggahan Instagram Story akun @attahalilintar, Rabu (10/4/2024).

Melalui keterangan unggahannya itu pula, Atta mendoakan agar umat muslim yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadhan diterima amal ibadahnya sehingga bisa merasakan kemenangan sejati di Hari Raya Idul Fitri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
