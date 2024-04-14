7 Pedangdut yang Dulu Hidup Serba Susah Sekarang Sukses

JAKARTA - Sejumlah pedangdut sempat mengalami kehidupan yang serba susah. Mereka pun mengawali karier dari nol sebelum sukses dan dikenal banyak orang seperti saat ini.

Kesuksesan seseorang dalam kariernya, memang tidak bisa didapatkan secara instan. Semua harus diawali dengan kerja keras dan pantang menyerah.

Sempat dibayar murah, kini para pedangdut yang dulu sempat hidup susah justru mendapatkan bayaran puluhan hingga ratusan juta sekali manggung dan meraih kesuksesan. Bahkan ada pula yang mampu menaikkan derajat keluarga besarnya serta memberikan lahan pekerjaan bagi banyak orang karena bisnisnya.

Berikut, pedangdut yang dulu hidup serba susah sekarang sukses:

1. Cinta Penelope





Pelantun Keong Racun, Cinta Penelope, sempat menjadi asisten rumah tangga sebelum berkarier sebagai seorang penyanyi dangdut. Diketahui, Cinta Penelope sempat dua tahun menjadi ART, bahkan gajinya pun sering kali telat dibayar.

Saat ini, Cinta Penelope telah kembali ke Indonesia, pasca-cerai dari pria asal Turki bernama Taha Gokhan Arikan.

2. Inul Daratista





Inul Daratista tak hanya dikenal sebagai seorang penyanyi dangdut, tetapi juga pengusaha karaoke. Akan tetapi, siapa sangka jika di awal kariernya, istri Adam Suseno ini hanya dibayar Rp3.500 hingga mengalami kerugian jutaan rupiah.

Meski begitu, kondisi keuangan Inul kini telah membaik. Selain mampu menaikkan derajat keluarga inti, ia juga membantu memperbaiki ekonomi keluarga besarnya. Bahkan ia juga diketahui memiliki sebuah penginapan yang dikelola oleh keluarganya di Pasuruan, Jawa Timur bernama Saygon Cottage.

3. Cita Citata





Pedangdut Cita Citata merasakan kesulitan dalam hidup sejak dia masih duduk di bangku sekolah dasar. Perceraian orangtuanya membuat kehidupannya semakin berat, bahkan sampai harus mencari uang dengan bernyanyi di acara kawinan tetangganya.

Ingin mengubah nasib kehidupannya, pemilik nama asli Cita Rahayu inipun merantau ke Jakarta dan sempat menjadi seorang pendamping karaoke. Dari sanalah, dia pun mampu membawa kehidupan yang lebih baik, mulai dari mendapat kesempatan bernyanyi di ballroom hingga bertemu dengan orang-orang hebat di industri musik.

4. Zaskia Gotik

Penyanyi lagu 1 Jam, Zaskia Gotik, mengawali kariernya sejak duduk di bangku sekolah. Bahkan ia sampai putus sekolah sejak masih SMP lantaran keluarganya tak memiliki biaya untuk menyekolahkannya.