Raffi Ahmad Akhirnya Jawab Kabar Adopsi Bayi Perempuan Bernama Lily

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina jawab kabar adopsi anak asuh bernama Lily (Foto: IG Raffi)

JAKARTA - Raffi Ahmad akhirnya menjawab kabar soal ia mengadopsi bayi perempuan bernama Lily. Suami Nagita Slavina itu tidak memberikan jawaban pasti terkait kebenaran kabar tersebut.

Yang pasti, Raffi Ahmad berharap nasib Lily ke depannya lebih baik setelah menjadi bagian dari keluarga Sultan Andara.

BACA JUGA: Awal Mula Isu Raffi Ahmad dan Nagita Adopsi Bayi Perempuan Terungkap

"Yang penting niatnya baik, mudah-mudahan bisa baik lah si Lily ini nasibnya," kata Raffi Ahmad dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Sabtu (13/4/2024).

Raffi Ahmad juga enggan menjelaskan awal mulanya ia dan sang istri diduga mengadopsi anak perempuan itu.

"Lily? Kita ceritain nanti kalau Lily, habis lebaran ya," ujar Raffi Ahmad.

Sebelumnya, kabar Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mengadopsi anak, terkuak usai konten vlog yang tayang di YouTube Rieta Amilia.

Dalam video tersebut, Raffi Ahmad dan keluarga yang baru tiba dari Bandung, mencari keberadaan bayi perempuan bernama Lily.

Terkini, Nagita Slavina juga sudah membagikan potret kebersamaan dengan bayi yang masih dirahasiakan wajahnya tersebut.

"Namanya Lily," tulis akun Instagram @raffinagita1717, Sabtu (13/4/2024).

BACA JUGA: