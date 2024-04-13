Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Akhirnya Jawab Kabar Adopsi Bayi Perempuan Bernama Lily

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |00:01 WIB
Raffi Ahmad Akhirnya Jawab Kabar Adopsi Bayi Perempuan Bernama Lily
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina jawab kabar adopsi anak asuh bernama Lily (Foto: IG Raffi)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad akhirnya menjawab kabar soal ia mengadopsi bayi perempuan bernama Lily. Suami Nagita Slavina itu tidak memberikan jawaban pasti terkait kebenaran kabar tersebut.

Yang pasti, Raffi Ahmad berharap nasib Lily ke depannya lebih baik setelah menjadi bagian dari keluarga Sultan Andara.

Raffi Ahmad Akhirnya Jawab Kabar Adopsi Bayi Perempuan Bernama Lily

"Yang penting niatnya baik, mudah-mudahan bisa baik lah si Lily ini nasibnya," kata Raffi Ahmad dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Sabtu (13/4/2024).

Raffi Ahmad juga enggan menjelaskan awal mulanya ia dan sang istri diduga mengadopsi anak perempuan itu.

"Lily? Kita ceritain nanti kalau Lily, habis lebaran ya," ujar Raffi Ahmad.

Sebelumnya, kabar Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mengadopsi anak, terkuak usai konten vlog yang tayang di YouTube Rieta Amilia.

Dalam video tersebut, Raffi Ahmad dan keluarga yang baru tiba dari Bandung, mencari keberadaan bayi perempuan bernama Lily.

Terkini, Nagita Slavina juga sudah membagikan potret kebersamaan dengan bayi yang masih dirahasiakan wajahnya tersebut.

"Namanya Lily," tulis akun Instagram @raffinagita1717, Sabtu (13/4/2024).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177339/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-isYo_large.jpg
11 Tahun Menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Perjuangan yang Tak Mudah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157886/cipung-zHnS_large.jpg
Momen Gemas Lily Temani Cipung Mengaji, Netizen: Masya Allah, Pinter Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155159/raffi_ahmad-PNDI_large.jpg
Direstui Nagita Slavina, Raffi Ahmad Siapkan Bonus untuk Atlet eSport 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146277/chika_jessica_dan_raffi_ahmad-58sD_large.jpg
Sempat Menolak, Chika Jessica Akhirnya Terima Bantuan Raffi Ahmad untuk Pengobatan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145503/raffi_ahmad-rlMN_large.jpg
Tajir Melintir, Raffi Ahmad Kurban 22 Sapi dan 90 Ekor Domba di Idul Adha 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/33/3144363/sonny_septian-Deuf_large.jpeg
Raffi Ahmad Hadiahkan Sapi Jumbo untuk Sonny Septian, Ini Penampakannya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement