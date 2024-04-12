Refal Hady Jadi Fotografer di Hari Lebaran, Netizen: Manisnya Ngalahin Gula

JAKARTA - Refal Hady bukan diajak untuk berfoto bersama, tetapi ia terciduk menjadi fotografer dalam acara Lebaran keluarganya.

Momen unik ini dibagikan oleh akun TikTok @djihanmakarim77. Dalam unggahan tersebut, salah satu saudara Refal Hady membagikan video ketika ia sedang menjadi fotografer sambil memegang kamera DSLR.

Aktor 30 tahun itu tampak sedang memilih angle camera ke arah keluarganya yang sedang bersiap-siap untuk berfoto di ruang tamu.

“Tuh fotografer dadakan, hebat kan. Waduh spesial banget nih fotografernya,” kata pemilik akun, dikutip dari unggahan tersebut, Jumat (12/4/2024).

Refal Hady tampak mengenakan kemeja lengan panjang dengan motif senada dengan anggota keluarga lainnya. Ia pun melengkapi tampilannya dengan menggunakan celana panjang hitam.

Melihat video tersebut, netizen banyak yang tak menyangka jika laki-laki yang memegang kamera tersebut adalah Refal Hady. Bahkan mereka pun heran mengapa Refal Hady tak diserbu untuk diajak foto bersama.