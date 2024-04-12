Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Refal Hady Jadi Fotografer di Hari Lebaran, Netizen: Manisnya Ngalahin Gula

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |16:01 WIB
Refal Hady Jadi Fotografer di Hari Lebaran, Netizen: Manisnya Ngalahin Gula
Refal Hady jadi fotografer di momen Lebaran (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Refal Hady bukan diajak untuk berfoto bersama, tetapi ia terciduk menjadi fotografer dalam acara Lebaran keluarganya.

Momen unik ini dibagikan oleh akun TikTok @djihanmakarim77. Dalam unggahan tersebut, salah satu saudara Refal Hady membagikan video ketika ia sedang menjadi fotografer sambil memegang kamera DSLR.

Refal Hady Jadi Fotografer di Hari Lebaran, Netizen: Manisnya Ngalahin Gula

Aktor 30 tahun itu tampak sedang memilih angle camera ke arah keluarganya yang sedang bersiap-siap untuk berfoto di ruang tamu.

“Tuh fotografer dadakan, hebat kan. Waduh spesial banget nih fotografernya,” kata pemilik akun, dikutip dari unggahan tersebut, Jumat (12/4/2024).

Refal Hady tampak mengenakan kemeja lengan panjang dengan motif senada dengan anggota keluarga lainnya. Ia pun melengkapi tampilannya dengan menggunakan celana panjang hitam.

Melihat video tersebut, netizen banyak yang tak menyangka jika laki-laki yang memegang kamera tersebut adalah Refal Hady. Bahkan mereka pun heran mengapa Refal Hady tak diserbu untuk diajak foto bersama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/33/3112956/refal_hady-KYhu_large.jpg
Pedih, Refal Hady Ditinggal Nikah Setelah Lima Tahun Pacaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/02/33/2948168/dokter-tirta-akui-minder-dengan-ketampanan-refal-hady-gantengnya-kelewatan-HJXtumGPh3.jpg
Dokter Tirta Akui Minder dengan Ketampanan Refal Hady: Gantengnya Kelewatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/12/33/2863177/polusi-udara-di-jakarta-meningkat-refal-hady-healing-ke-padang-T6oLjdc6Fw.jpg
Polusi Udara di Jakarta Meningkat, Refal Hady Healing ke Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/33/2862825/achmad-megantara-tak-keberatan-disebuf-mirip-refal-hady-gue-oke-aja-JBbBun4uR9.jpg
Achmad Megantara Tak Keberatan Disebut Mirip Refal Hady: Gue Oke Aja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/33/2860388/geram-dengan-konten-oklin-fia-refal-hady-bakal-lapor-polisi-g6l8qbhjBK.jpg
Geram dengan Konten Oklin Fia, Refal Hady Bakal Lapor Polisi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/33/2860217/refal-hady-murka-karena-konten-vulgar-oklin-fia-titisan-dajjal-CfsRZ0LNDG.jpg
Refal Hady Murka karena Konten Vulgar Oklin Fia: Titisan Dajjal!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement