Winter aespa Jalani Operasi Pneumotoraks

SEOUL - Winter aespa dikabarkan menjalani operasi pneumotoraks, pada 11 April 2024. Pneumotoraks merupakan kondisi medis di mana udara bocor dan masuk ke dalam bilik antara paru-paru dan dinding dada.

Tekanan udara kemudian menekan paru-paru dan menyebabkan paru-paru kolaps sebagian atau seluruhnya. Tenasia melaporkan, idol 23 tahun tersebut menjalani masa pemulihan di sebuah rumah sakit di Seoul, Korea Selatan.

Sebelum operasi, Winter sempat tampil bersama aespa di program musik TV Jepang, Venue 101 pada akhir pekan lalu. Dengan operasi yang dijalaninya saat ini, dia setidaknya membutuhkan waktu 2 bulan untuk pulih sepenuhnya.

Belum ada keterangan dari SM Entertainment terkait kondisi Winter sejauh ini. Kabar tersebut terbilang mengejutkan karena saat ini aespa tengah disibukkan dengan proses perilisan album baru yang rencananya dilakukan pada Mei 2024.