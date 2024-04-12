Agensi Benarkan Park Bo Ram Meninggal Dunia Secara Mendadak

SEOUL - Penyanyi asal Korea Selatan, Park Bo Ram, dikabarkan meninggal dunia di usianya yang masih 30 tahun pada Selasa, 11 April 2024 lalu. Kabar duka ini membuat para penggemarnya terkejut.

Melansir Soompi, Jumat (12/4/2024), pihak agensinya, XANADU Entertainment telah mengkonfirmasi bahwa Park Bo Ram meninggal secara tiba-tiba.

“Memang benar Park Bo Ram meninggal pada 11 April,” ungkap agensi.

Namun untuk penyebab kematiannya belum diketahui pasti dan masih dalam penyelidikan polisi.

“Penyebab kematiannya saat ini sedang diselidiki oleh polisi,” jelasnya.

Kabar duka tentunya membuat para fans dan rekan-rekannya ikut berduka. Tak cuma itu, pihak agensi pun ikut terkejut dan sangat berduka atas kepergian salah satu artis andalan mereka.

“Yang lebih menyedihkan adalah kami harus mengumumkan kabar duka ini kepada Anda, para penggemar yang sudah mendukung Park Bo Ram selama ini,” kata Xanadu Entertainment.

