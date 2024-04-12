Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Agensi Benarkan Park Bo Ram Meninggal Dunia Secara Mendadak

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |09:01 WIB
Agensi Benarkan Park Bo Ram Meninggal Dunia Secara Mendadak
Park Bo Ram meninggal secara mendadak (Foto: IG Park Bo Ram)
A
A
A

SEOUL - Penyanyi asal Korea Selatan, Park Bo Ram, dikabarkan meninggal dunia di usianya yang masih 30 tahun pada Selasa, 11 April 2024 lalu. Kabar duka ini membuat para penggemarnya terkejut.

Melansir Soompi, Jumat (12/4/2024), pihak agensinya, XANADU Entertainment telah mengkonfirmasi bahwa Park Bo Ram meninggal secara tiba-tiba.

 BACA JUGA:

 Agensi Benarkan Park Bo Ram Meninggal Dunia Secara Mendadak

“Memang benar Park Bo Ram meninggal pada 11 April,” ungkap agensi.

Namun untuk penyebab kematiannya belum diketahui pasti dan masih dalam penyelidikan polisi.

“Penyebab kematiannya saat ini sedang diselidiki oleh polisi,” jelasnya.

Kabar duka tentunya membuat para fans dan rekan-rekannya ikut berduka. Tak cuma itu, pihak agensi pun ikut terkejut dan sangat berduka atas kepergian salah satu artis andalan mereka.

“Yang lebih menyedihkan adalah kami harus mengumumkan kabar duka ini kepada Anda, para penggemar yang sudah mendukung Park Bo Ram selama ini,” kata Xanadu Entertainment.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/206/3156761/blue_dragon_series_awards_2025-qQAI_large.jpeg
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/205/3151155/konser_stayc-rpkh_large.jpeg
Konser STAYC di Jakarta, Penonton: Gak Mau Pulang, Maunya Digoyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130675/sunwoo_the_boyz-2haM_large.jpg
Sunwoo THE BOYZ Dihujat Buntut Kontroversi Sikap Tak Sopan, Agensi Minta Maaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement