Tangis Tamara Tyasmara Pecah saat Ziarah ke Makam Dante di Momen Lebaran

Tangis Tamara Tyasmara pecah saat ziarah ke makam Dante di momen Lebaran. (Foto: Selvianus/MNC Portal Indonesia)

JAKARTA - Pesinetron Tamara Tyasmara tampak berziarah ke makam putranya, Raden Andante Khalif Pramudityo di TPU Jeruk Purut, pada 10 April 2024. Dia tiba setelah salat Ied, sekitar pukul 08.05 WIB.

Dalam balutan gamis bermotif bunga-bunga, Tamara datang bersama keluarga besarnya. Di makam sang putra, dia melantunkan doa dan tenggelam dalam air mata kesedihan.

Kepada awak media, Tamara Tyasmara mengungkapkan, tahun ini seharusnya menjadi momen perdana bagi Dante menjalankan puasa dan masuk pesantren selama bulan Ramadan.

“Aku juga menyiapkan kembang api untuk dia merayakan malam Takbiran kemaren. Habis salat Ied seperti ini biasanya aku bawa dia ke makam Papa. Kangen rutinitas itu,” kata Tamara.

Dante dinyatakan meninggal dunia di sebuah kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada 27 Januari 2024. Kasus tenggelamnya Dante tengah diusut Polda Metro Jaya, dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke kejaksaan.*

