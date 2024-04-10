Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tangis Tamara Tyasmara Pecah saat Ziarah ke Makam Dante di Momen Lebaran

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |14:30 WIB
Tangis Tamara Tyasmara Pecah saat Ziarah ke Makam Dante di Momen Lebaran
Tangis Tamara Tyasmara pecah saat ziarah ke makam Dante di momen Lebaran. (Foto: Selvianus/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Pesinetron Tamara Tyasmara tampak berziarah ke makam putranya, Raden Andante Khalif Pramudityo di TPU Jeruk Purut, pada 10 April 2024. Dia tiba setelah salat Ied, sekitar pukul 08.05 WIB. 

Dalam balutan gamis bermotif bunga-bunga, Tamara datang bersama keluarga besarnya. Di makam sang putra, dia melantunkan doa dan tenggelam dalam air mata kesedihan. 

Kepada awak media, Tamara Tyasmara mengungkapkan, tahun ini seharusnya menjadi momen perdana bagi Dante menjalankan puasa dan masuk pesantren selama bulan Ramadan. 

“Aku juga menyiapkan kembang api untuk dia merayakan malam Takbiran kemaren. Habis salat Ied seperti ini biasanya aku bawa dia ke makam Papa. Kangen rutinitas itu,” kata Tamara. 

Tangis Tamara Tyasmara pecah saat ziarah ke makam Dante. (Foto: Selvianus/MNC Portal Indonesia)

Dante dinyatakan meninggal dunia di sebuah kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada 27 Januari 2024. Kasus tenggelamnya Dante tengah diusut Polda Metro Jaya, dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke kejaksaan.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/33/3142530/tamara_tyasmara-qTsn_large.jpg
Tamara Tyasmara Berkurban di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/33/3109245/tamara_tyasamara-6bCS_large.jpg
Tamara Tyasmara Belajar Ikhlas, Begini Cara Mengobati Rindu pada Mendiang Dante
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/33/3108434/tamara_tyasmara-e0L9_large.jpg
Banding Yudha Arfandi Ditolak, Tamara Tyasmara Dukung Hukuman Mati untuk Pembunuh Sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/33/3099263/tamara_tyasmara-rXwo_large.jpg
Tamara Tyasmara Kehilangan Anak, 2024 Jadi Tahun Terberat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/33/3098942/tamara_tyasmara-Zvdc_large.jpg
Tangis Tamara Tyasmara Pecah Saat Rayakan Ulang Tahun Dante di Makam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/33/3086025/tamara_tyasmara-RI0s_large.jpg
Yudha Arfandi Ngaku Pengusaha Tambang, Tamara Tyasmara: Ternyata Pengangguran
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement